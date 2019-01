Nebezpečný trend, kterému podlehly i celebrity. Sociální sítě ovládl 10 Year Challenge

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Češi jsou obrovští lháři? Podívejte se, co jsme vlastně zač

Sociální sítě zasáhla v posledních dnech nová posedlost. V rámci 10 Year Challenge jejich uživatelé sdílí své fotky, jak vypadali před 10 lety a dnes. Mimo jiné se jí účastní mnohé světové celebrity, ale třeba i environmentalisté, kteří jejím prostřednictvím upozorňují na probíhající klimatické změny.

Existuje však důvod, proč je dobré se nad touto iniciativou nejdřív zamyslet. Podle bezpečnostní konzultantky Kate O’Neillová mohou velké společnosti jako Facebook nebo Amazon pomocí vašich fotek trénovat systémy rozpoznávání obličeje. To může mít své pozitivní, ale i negativní dopady na společnost.

Nově získaná data by mohla bezpečnostním složkám pomoct s pátráním po dlouhodobě ztracených dětech. S jejich pomocí by mohlo dojít k upgradu softwaru, který v takových případech zohledňuje věkový vývoj a predikuje, jak osoby zhruba vypadají i po několika letech.

Co je však horší, taková data mohou být klidně použita proti nám. Zájem o ně by v budoucnu mohly projevit třeba zdravotní pojišťovny, což může na první pohled znít užitečně, ale není tomu tak. „Pokud by pojišťovny zjistily, že stárnete rychleji než vaši vrstevníci, hrozí vám, že zaplatíte víc, nebo vás dokonce ani nepojistí,“ říká O’Neillová.

Připomíná rovněž fakt, že Facebook už byl usvědčen z neoprávněného sdílení dat svých uživatelů. Provozovatelé této sociální sítě se však zaklínají, že s 10 Year Challenge nemají nic společného. Jde prý o iniciativu samotných uživatelů.

O’Neilová tak na uživatele internetu naléhá, aby byli opatrní při jakékoliv výzvě, která nás vybízí k nějaké iniciativě. „Možná zatím nejsme dostatečně sofistikovaní na to, abychom poznali jejich vzorce, ale musíme se mít na pozoru, protože podobných výzev bude neustále přibývat,“ konstatuje bezpečnostní konzultantka.

Mnozí se opírají o fakt, že tyto fotky byly často k dispozici už předtím, proto názory O’Neillové nedávají smysl. Podle ní může 10 Year Challenge naopak ověřit, že jde o opravdu pravé fotografie, se kterými se vyplatí dále pracovat.

O’Neillová tak navrhuje zpřísnění pravidel pro společnosti, které jsou za práci s našimi daty zodpovědné. Zároveň však zdůrazňuje, že jsme to v první řadě my, kdo s nimi data sdílí. „Musíme porozumět opravdové šíři internetu. Technologie spoléhají na data, která my poskytneme,“ dodává závěrem.