Na Facebooku je polovina Čechů. Jejich počet překročil 5 milionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet registrovaných Čechů na sociální síti Facebook se loni zvýšil zhruba o šest procent na 5,3 milionu. Více než polovinu tvořili lidé ve věku od 13 do 35 let. Mírně převládají ženy, kterých je mezi uživateli 2,7 milionu. Vyplývá to informací společnosti AMI Digital. V pondělí firma Facebook oslaví 15 let od založení.