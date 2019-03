Apple představil vlastní zpravodajství, televizi, kreditku herní službu i videotéku

Zpravodajská služba bude stát deset dolarů (zhruba 230 Kč) měsíčně a bude zahrnovat zhruba 300 časopisů a několik velkých novin, včetně The Wall Street Journal a Los Angeles Times. Apple uvedl, že inzerenti nebudou sledovat čtenáře uvnitř aplikace. To je rozdíl od Facebooku a Googlu, které jsou také velkými internetovými zpravodajskými centry.

Apple TV+ (1:47) | zdroj: YouTube

Společnost bude mít rovněž vlastní kreditní kartu MasterCard s názvem Apple Card. Karta v sobě bude mít zahrnuté mapy Applu, které budou ukazovat uživatelům, kde utrácejí peníze. Apple současně dodal, že on nebude vědět, kde uživatelé utrácejí. Karta bude bez poplatků a nabídne cash back, tedy vrácení peněz z každého nákupu, ve výši dvou procent. Do konce roku by měla být dostupná ve více než 40 zemích.

Apple News+ (2:27) | zdroj: YouTube

Od letošního podzimu chce Apple ve více než 150 zemích nabídnou herní předplatitelskou službu Apple Arcade pro mobilní přístroje, stolní počítače a další přístroje v domácnosti. Apple uvedl, že spolupracuje s firmami Walt Disney, Sega a Annapurna Interactive na nové herní službě, která nabídne více než 100 titulů a bude dostupná v obchodě App Store.

Apple Arcade (3:13) | zdroj: YouTube

Televizní služba Apple TV Plus by měla přinášet původní tvorbu, a to jak zábavné pořady, tak filmy. Firma si na představení nové služby pozvala hollywoodské celebrity Steva Carella, Reese Witherspoonovou a Jennifer Anistonovou. Analytici však varují, že Apple přichází na tento trh příliš pozdě. Konkurenční služba Netflix má již 139 milionů předplatitelů po celém světě a podobné služby nabízí nebo se chystá nabízet řada dalších firem. S myšlenkou vlastní silné televize si pohrával již spoluzakladatel společnosti Steve Jobs, nestihl ji však dokončit do své smrti v roce 2011. Jeho nástupce, současný generální ředitel Tim Cook, vytvářel scénář pro novou službu téměř osm let.

Apple Card (2:32) | zdroj: YouTube

Hlavní značkou a hlavním zdrojem zisku Applu je iPhone, jeho prodej však začal klesat. Firma proto hledá nové zdroje růstu a rozhodla se expandovat v oblasti digitálních služeb za předplatné. Příjmy firmy v segmentu služeb loni stouply o 24 procent na 37,1 miliardy USD. Na celkových příjmech firmy se tento sektor podílel zhruba 14 procenty, napsaly agentury AP a Reuters.