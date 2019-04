Smrt na internetu: Co všechno již v internetových vodách odumřelo?

Podle BBC se za posledních 20 let internetový svět značně proměnil. Dokládá to legendární stránka The Million Dollar Homepage. V roce 2005 ji vymyslel anglický student Alex Tew.

Měl totiž problém zaplatit za tři roky studia na vysoké škole. Dostal geniální nápad, o kterém ani věřil, že by se mohl podařit. Vymyslel internetový rozcestník, na němž nabízel 100 pixelů za 1 dolar. Zájemci si tak mohli na stránku umístit své logo umožňující proklik na vlastní webovou prezentaci.

Prostor na stránce, za jejichž zřízení zaplatil Tew 50 euro se záhy vyprodal a udělal z autora nápadu milionáře. Dnes nejde jen o úsměvnou historku, ale o důležité svědectví internetové historie. Tehdejší student totiž nabídl prostor na stránce navždy a webová adresa se tak stala vzácným internetovým muzeem. Loga na ni zůstaly, ovšem internetové stránky, na něž odkazovaly, již zpravidla zanikly. V internetovém světě totiž věčnost neexistuje a vše se opravdu rychle mění.

Internet je v současnosti nejdůležitějším informačním zdrojem celého globalizovaného světa. Jenže v prostředí celosvětové sítě vzniká nepředstavitelné množství informací, které se každou sekundu mění.

Informace vznikající na internetu dělají starosti současným archivářům. Ukládání informací mělo svá jasná pravidla, pokud se vše publikovalo v papírové formě, věděli si archiváři vždy rady. Ať už se jednalo o nejčtenější noviny na světě nebo o zápisky do osobního deníku.

Jason Webber, který se problematikou archivování internetových stránek zabývá, uvedl pro BBC. “Nejde jen o materiál z raných dob provozu internetu, většina internetového obsahu není uchována.“

Pamětníci starých stránek, v Česku svého času populárních chatových místností nebo komunikátoru ICQ a možná i současných fenoménů, budou možná časem pamětníky a jedinými svědky internetového vývoje.