Google Chrome dostává na frak. Nová Opera strčí oblíbený webový prohlížeč do kapsy

Jedním z podceňovaných, avšak v rámci své komunity velmi oblíbených prohlížečů je Opera. Původně norský projekt je na trhu více než 20 let a ačkoliv zaujímá menší postavení než například Firefox nebo Edge, nabídne mnohem více věcí, než zmínění konkurenti.

Opera používá vykreslovací jádro Blink, které sdílí s prohlížečem Google Chrome, její síla ale spočívá především v drobnostech, které dokáží usnadnit život. Jednou takovou je například automatický přepočet měny. Pokud si uživatel myší označí například částku v zahraničním e-shopu v eurech, dolarech či jiné měně, Opera ji přepočítá na české koruny.

Mezi populární a oblíbené funkce patří i integrace messengerů včetně toho od Facebooku, šikovné vyhledávání na webu, v otevřených kartách, možnost vytáhnout si jakékoliv video včetně Youtube do popředí a sledovat jej i když máte otevřené něco jiného než prohlížeč, integrované výstřižky nebo rychlá VPN, kterou dostala do vínku Opera 60 v rámci aktualizace Reborn 3.

Převratným je poté takzvaný Flow, tedy místo, které funguje jako chat, který vedete sami se sebou. Do Flow můžete posílat celé webové stránky či jen vybrané texty nebo obrázky a budete k nim mít přístup vždy, když bude třeba. Opera má navíc perfektní synchronizaci s mobilní verzí, odkud je přístup k Flow také zaručen. To, co do něj pošlete, tedy najdete i na mobilu. Možnost pokračovat na mobilu v surfování tam, kde jste skončili na počítači, je už jen třešničkou na dortu.

Opera přinesla v posledních měsících řadu přelomových novinek, nyní je jen vylepšuje (1:07) | zdroj: YouTube

Nevýhodou Opery je menší množství stáhnutelných doplňků, které lze obejít jednoduchým stažením doplňku, který do Opery zpřístupní všechny ostatní doplňky z Chromu. Přesto ji v základu v tomto ohledu porazí i Firefox a nově také Edge. Ten se rozhodl jít opačnou cestou a namísto snahy o inovaci se stále více blíží Chromu, o čemž svědčí i to, že dostane do vínku jeho doplňky.

Designově se Edge také více přiblíží jedničce na trhu a do budoucna počítá i s podporou tmavého režimu, stejně jako bychom se ho měli dočkat na Chromu. Opera už má tmavý režim několik měsíců, stejně jako ovládání gesty.

S novinkami přichází i nová verze Firefoxu, která například zakazuje automatické přehrávání obsahu nebo umožňuje prohledat panely. Přináší také výkonnostní vylepšení a nově i službu pro sdílení souborů přímo v prohlížeči.

Nespornou výhodou jiných prohlížečů oproti nejpoužívanějšímu Chromu je především menší náročnost. Proto jsou vhodné nejen pro ty, co touží po nových a lepších funkcích, ale i pro majitele starších počítačů a laptopů.