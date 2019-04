Disney v listopadu spustí streamovací službu Disney Plus, nabídne 8000 filmů

Za službu s názvem Disney Plus si společnost bude měsíčně účtovat 6,99 dolaru (159 Kč), zatímco internetová televize Netflix nabízí své měsíční předplatné za 13 dolarů (295 Kč). Diváci Disney Plus budou moci zhlédnout například sérii Hvězdných válek nebo seriál Simpsonovi a stovky dalších seriálů a filmů. Bude je možné i stáhnout a sledovat offline.

Po spuštění 12. listopadu by se služba měla do dvou let rozšířit i do Evropy a do Asie. Disney odhaduje, že do roku 2024 bude mít 60 až 90 milionů zákazníků. Exkluzivně chce nabízet pořady pocházející z vlastního studia, které stáhne z nabídky Netflixu a dalších rivalů. Netflix má v USA asi 60 milionů zákazníků.

Akcie Netflixu v reakci na zprávu spadly asi o pět procent, čímž se tržní hodnota firmy během několika minut snížila o osm miliard dolarů (181 miliard Kč). Pohybovala se tak kolem 153 miliard USD. Později akcie ztrátu mírně snížily. Akcie Disney se vydaly opačným směrem, stouply o více než deset procent a tržní hodnota společnosti vzrostla o 23 miliard asi na 235 miliard dolarů.

Na podzim letošního roku se chystá přijít na trh s vlastní streamovací službou i společnost Apple. Cenu, kterou hodlá konkurovat, prodejce chytrých telefonů zatím neoznámil. Slibuje ale exkluzivní pořady, na nichž bude spolupracovat s hollywoodskými hvězdami, jako je režisér Steven Spielberg nebo herečky Reese Witherspoonová a Jennifer Anistonová, napsala agentura DPA.