Budoucnost Facebooku: za 50 let na něm bude více mrtvých než živých

— Autor: Radim Červenka / EuroZprávy.cz

Na sociální síti facebook by mohlo být za padesát let registrováno více mrtvých lidí než živých. Vyplývá to ze studie vědců z Oxfordské univerzity, o které dnes informoval britský list The Guardian. Pokud počet uživatelů facebooku poroste současným tempem, síť by v roce 2100 mohla mít 4,9 miliardy "uživatelů", kteří budou tou dobou již po smrti.