Hrdost Čechů na internetu? V práci se za své aktivity stydí

13 let a 2 měsíce. To je průměrný čas, který zaměstnanec stráví v práci. Není to ovšem pouze čistý pracovní čas. 64 % zaměstnanců přiznalo, že každý den navštěvují na internetu webové stránky, které nemají s jejich prací vůbec nic společného.

Zajímavé je, že většina lidí nechce, aby jejich kolegové viděli, jaké webové stránky navštěvují, a to celých 52 %. U zaměstnavatelů to má zapotřebí skrývat pouze 29 %.

Když ovšem přijde řeč na sociální sítě, tak se čísla obrátí. Zaměstnanci se snaží obsah skrývat před nadřízenými. Bojí se, že by je mohli obvinit například z pošpinění jména firmy. Svým kolegům se s novými příspěvky ale rádi chlubí. 26 % respondentů dokonce uvedlo, že by svým zaměstnavatelům neukázali ani obsah SMS či e-mailů.

5 % dotázaných doplatilo na to, že se jejich údaje dostali ven. Určitě se proto vyplatí dávat si pozor, ať nepřidáváte fotky, které by pro vás mohly být kontraproduktivní. Zakázané látky nebo nonstop návštěvy diskoték nikdo nevidí rád.

„Ruku v ruce s tím, jak se internet stal nedílnou součástí našich životů, se začala pomalu stírat hranice mezi pracovním a soukromým online světem. Nelze jednoduše říct, jestli je to dobře nebo ne. Taková je dnešní doba. Je ale důležité si uvědomit, že jako zaměstnanec firmy musím být ostražitý, na jaké stránky v práci přistupuji a jaké informace veřejně sdílím. Jedna nevhodná aktivita může mít dlouhodobé a negativní následky pro léta budovanou kariéru,“ varuje v tiskové zprávě Marina Titova, vedoucí spotřebitelského marketingu ve společnosti Kaspersky Lab.

Pokud nechcete doplatit na svou online aktivitu v pracovní době, na sociálních sítích nesdílejte žádné hanebné fotografie svých kolegů či nadřízených. Nezapomeňte, že se vždy najde někdo, kdo ví, co potají na internetu děláte. Nezveřejňujte ani komentáře útočící na firmu, či ostatní zaměstnance, a především si chraňte heslo.