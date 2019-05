Internetová gramotnost Čechů je tristní. Svá data klidně prodají

Přestože je nebezpečí kybernetických zločinců veřejně známo, neváhají někteří Češi (27 %) sdílet svá data s tím, že za to dostanou něco zdarma. Na nový průzkum týkající se osobních údajů na internetu se zaměřila společnost Kaspersky Lab.

O tom, jak vám může sdílení informací veřejně na internetu způsobit problémy, slýcháme často i od známých jmen. Například Kevin Hart nebo James Gunn, kteří museli odstoupit z jejich projektů, protože kdysi v minulosti napsali na internet pobuřující zprávy.

Již dlouho je nám známý fakt, že zaměstnavatelé si potenciální zaměstnance najdou na internetu a informace, které zjistí, ovlivňují jejich rozhodnutí o tom, zdali takového žadatele o práci přijmou.

V poslední době se tato metoda používá čím dál častěji. Více jak polovina (57 %) zaměstnavatelů se rozhodla nepřijmout kandidáty jen kvůli fotkám, které přidali na sociální sítě, či špatným komentářům. Průzkum také ukazuje, že zaměstnavatelé mohou ze stejného důvodu své zaměstnance napomenout, nebo dokonce i vyhodit.

Největší strach na internetu vyvolávají již zmínění kyberzločinci. Strach mají lidé ovšem i z internetu jako takového. Poslední, kdo vyvolává v lidech hrůzu, je rovněž vláda. Lidé si naštěstí své soukromí chtějí chránit a proto 69 % z nich má svá chytrá zařízení chráněna helem. Menší skupina lidí (34 %) si svá hesla pravidelně mění a obnovuje. Ovšem tuto metodu provádí spíše mladší generace. Pouze 28 % starších 55 let se aktivně chrání před napadením.

„Soukromí osobních dat je a mělo by být dostupné pro všechny. Tajemství by měla zůstat v bezpečí a k únikům dat by pokud možno nemělo docházet vůbec. Kombinací praktických kroků a účinných bezpečnostních řešení lze dosáhnout stavu, kdy všechna uživatelská data na jakémkoliv zařízení, budou v bezpečí,“ říká v tiskové zprávě Marina Titova, ředitelka spotřebitelského marketingu ve společnosti Kaspersky Lab.

Pokud se chcete na internetu cítit v bezpečí, nedoporučuje se sdílet svá hesla ani s rodinou či přáteli a nesvěřovat se s osobními informacemi jakékoliv třetí straně, pokud to není opravdu nutné. Předtím než zveřejníte nějakou fotku či komentář rozmyslete si, jaký to může mít dopad v budoucnu.