Facebook jako ochránce pořádku pohořel. Podrývá prý demokracii v Africe

Společnost Facebook zrušil 265 účtů a skupin na facebooku a instagramu, které se podle něj účastnily "koordinovaného neautentického chování" zejména v Nigérii, Senegalu, Togu, Angole, Nigeru a Tunisku.

Nanjira Sambuliová z nadace World Wide Web má za to, že Facebooku trvalo příliš dlouho, než se problémem v rozvojových zemích začal zabývat. "Demokracie jsou na tomto kontinentě bohužel ohroženy a sociální média jsou místem, kde se situace začala rychle zhoršovat," cituje Sambuliovou BBC.

Jiní kritici se domnívají, že slabá regulace ochrany soukromí a dat vedla k tomu, že Afrika slouží jako pokusný králík při porušování ochrany soukromí. "Fungujeme jako testovací půda. Jakmile se ukáže, že v Africe něco funguje, napodobí to a použijí i na jiným místech Afriky," konstatovala kamerunská podnikatelka v oblasti moderních technologií Rebecca Enonchongová.

"Otázka by spíš měla znít, proč Facebook v Africe bez okolků dělá to, co by v jiných částech světa nedělal. Stejně jako se Facebook musí řídit etikou, naše instituce a regulační orgány se musejí více snažit a chránit práva občanů, " napsal na twitteru v reakci na oznámení Facebooku z minulého týdne konžský blogger Simeon Nkola Matamba.

Společnost Archimedes Group, která se specializuje na lobbing a politické poradenství, na dotazy BBC nereagovala a ze svého webu odstranila všechny příklady vykonaných zakázek. Prezentuje se jako firma, která pomáhá v prezidentských kampaních. Její slogan zní: "Vyhráváme kampaně po celém světě".

Facebook se ocitl pod tlakem, aby razantněji a transparentněji bojoval proti dezinformacím po odhalení, že Rusko využívalo facebookové stránky s cílem ovlivnit v roce 2016 prezidentské volby v USA.

Ke změnám byl provozovatel sítě donucen, když se ukázalo, že umožňoval přístup k různým osobním údajům uživatelů facebooku. Příkladem je skandál týkající se společnosti Cambridge Analytica, která tajně získala data milionů uživatelů facebooku, jež následně použila k pokusům o jejich politické ovlivnění.