Podporuje YouTube pedofilii? Badatelé zjistili šokující věci

Christiane C. z Rio de Janeiro publikovala na YouTubu nevinné video její 10leté dcery, jak skotačí v bazénku. O několik dní později jí dcera nadšeně informovala o obrovském nárůstu shlédnutí. Na konci to bylo 400 000 shlédnutí, což je číslo, které mívají ti nejsledovanější YouTubeři. A Christiane věděla, že tady je něco špatně. „ Viděla jsem video znovu a byla jsem vyděšená počtem čísel.“

YouTube v březnu nechal u videí, kde se objevují děti, zablokovat komentáře. Reagoval tak na reportáž serveru Wired, podle níž na YouTubu funguje „síť pedofilů, operující všem na očích“. Pedofilové měli v komentáři pod videy přesně uvádět časy, kdy jsou vidět odhalené genitálie či prsa dívek a taktéž si doporučovat další videa.

Problémy s pedofilií však na YouTubu přetrvaly. Ačkoliv pedofilové už dále nemohli být naváděni v komentářích, server je jim poskytuje „cestu“ prostřednictvím svého vyhledávacího algoritmu. Uživatelé navíc nemusejí ani prvotně hledat videa s dětmi, aby je našli. YouTube sám je k nim dovede prostřednictvím systému doporučení.

Výzkumníci z Berkman Klein Center for Internet and Society Harvardské univerzity zjistili, že uživateli, který sleduje erotická videa, jsou následně doporučena videa s ženami, které jsou podezřele mladé či z ženami, které provokativně vystupují v dětském oblečení.

Následně mohou uživatelé skončit u videí, většinou z zemí východní Evropy či latinské Ameriky, kde jsou třeba 5leté či 6leté dívky v plavkách či dělajících stojku. Samo o sobě jsou tato videa nevinná, ale jejich propojení v celkovém vyhledávacím rámci je činí velice znepokojivými.

Algoritmus YouTube, který se částečně učí z preferencí jeho uživatelů, tedy videa zveřejněná hrdými rodiči začal řadit do jiné kategorie pro jiný typ publika. New York Times poukazuje, že podle počtu shlédnutí, se mu skutečně podařilo najít díru na trhu.

YouTube po tom, co jej list New York Times informoval o tomto problému, odstranil některá videa, avšak stále ponechal spoustu jiných, z nichž mnohé jsou zřetelně zveřejněné falešnými účty. Změnil se též algoritmus, který už více nepropojuje některá odhalující videa, to však bylo dáno spíše rutinními vylepšeními než vědomou změnou politiky firmy.

Podle odborníků však se nedá čekat, že by YouTube tomuto znepokojivému problému skutečně zamezil. Na systému doporučení stojí jeho obchodní model. YouTube sám jej obhajuje s tím, že by jeho přílišné omezení mohlo poškodit „tvůrce“, kteří jsou závislí na kliknutích od uživatelů, kteří se k danému videu dostali právě přes systém doporučení.

Podle kritiků tím však YouTube normalizuje pedofilii. Navíc může teoreticky přispívat k tomu, že tato sexuální úchylka se vůbec rozvine.

Problém pedofilie se netýká pouze YouTube, ale i sociálních sítí a internetu obecně. V připravovaném dokumentu V síti dokumentaristé Vít Klusák a Barbora Chalupová ustanovili na některých z nich, primárně na Facebooku, falešné profily mladých, 11 až 13letých dívek hraných staršími, plnoletými herečkami.

Dívky byly během deseti dnů osloveny 2 485 muži. Tvůrci přiznávají, že je překvapilo, jak málo se oni mužové skrývali a jak netrpělivě a zcela na přímo požadovali po dívkách, aby se odhalily, případně se před nimi odhalovali sami.

Klusák v rozhovoru pro Český rozhlas upozornil na stanoviska expertů, podle kterých ve skupině mužů, kteří tahle loví děti, je pouze tři až pět procent pedofilů. Všichni ostatní mají být „psychosexuálně normální“ a jsou to většinou spíš muži znudění pornem.

„ Často jsme mohli nahlížet na naprosto autentické profily těch chlapů – oni jsou tam třeba s rodinou, s dětmi. Ani neskrývají, že jsou to tátové od rodin?“ uvedl Klusák.