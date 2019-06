Nová aktualizace Google June Core Update má katastrofální následky. Vyhledávač ruinuje sám sebe

Poněkud překvapivě Google o víkendu avizoval vydání nové aktualizace pod názvem June 2019 Core Update. Internetový gigant provádí drobnější aktualizace svých služeb i několikrát denně, často bez větší pozornosti uživatelů či odborníků. Jednou za několik měsíců se pak nejpoužívanější vyhledávač světa dočká aktualizace většího rozsahu, takzvaného Core Updatu, na který Google nikdy dříve neupozornil předem, až dosud.

V pořadí druhý letošní Core Update nakonec vyšel o den později než měl, a to 4. června. Prakticky ihned se ale začal projevovat jeho efekt, který je v menší míře pozitivní, v mnohem větší míře má však pro řadu webů negativní následky. Řadu webů prakticky vyřadil jak z předních pozic ve vyhledávači, tak i ze stále populárnější služby Google Discover.

Google avizoval, že změny po nasazení aktualizace by neměly být nijak markantní, weby s nižší návštěvností by si měl pohoršit jen o několik procent, a naopak takzvané autoritativní weby, tedy ty největší internetové stránky, by si měly polepšit. Jak ale praxe ukazuje, nastal pravý opak.

Diskuzní fóra Googlu se krátce po vydání aktualizace zaplnila nespokojenými lidmi, kteří pozorovali neuvěřitelné změny v návštěvnosti svých webových stránek. Zatímco některé menší weby záhadně vyrostly, jiné, mnohdy i velké internetové projekty, potkal strmý pád. O 25, ale například i o 70 procent.

Teorie by nyní měla být taková, že po zadání hledaného výrazu ve vyhledávači by měl Google zobrazit nejrelevantnější zdroje z autoritativních webů, a následně i z menších internetových stránek. Prakticky ani jedno z toho ale nefunguje. Řada lidí hlásí, že kromě vybraných webů jim vyhledávač prakticky nic jiného nezobrazuje. A je na pováženou, nakolik jsou tyto weby autoritativní.

U mnoha hledaných frází totiž Google uživatele nejprve odkáže na konspirační či propagandistické, resp. proruské weby. Relevantní výsledky jsou naopak nedohledatelné. Jiní uživatelé si stěžují, že kultovní "první stránku vyhledávače" mají celou pokrytou odkazy na jediný web. A nespokojení jsou i provozovatelé webů. Těch se totiž aktualizace dotkla nejvíce.

Jeden z největších zásahů pociťuje nejznámější britský bulvár Daily Mail. Jeho provozovatelé na diskuzním fóru Googlu přiznali, že po aktualizaci přišli ze dne na den o polovinu všech čtenářů. Jde o markantní propad, který dokazuje, jak katastrofální následky mají poslední změny.

Sám Google se ke stížnostem mnoha naštvaných uživatelů i provozovatelů nevyjadřuje. Z vyjádření zveřejněném na Twitteru vyplývá, že si problém uvědomuje, a pravděpodobně se pracuje na nějakém řešení. Od změny, která způsobila otřes ve vyhledávání, ale uplynul bezmála týden a žádné výraznější změny zatím pozorovány nejsou.

Stěžejní problém spočívá v tom, že Google nijak nespecifikoval, jak velkou mají které weby autoritu. Navíc negativně ovlivnil i takové stránky, které z hlediska délky životnosti a obsahu nemohou mít nízkou autoritu.

Mnoho uživatelů včetně řady odborníků proto nechápavě kroutí hlavou nad tím, jak velkých změn poslední aktualizace doznala. Softwarová společnost Rank Ranger například upozornila, že masivních změn se dočkala témata týkající se zdraví, financí a her. Výsledky vyhledávání v těchto oblastech zažily masivní otřes, nejsou ale zdaleka jediné.

To potvrzují i mnozí specialisté na internetový marketing, kteří upozornili, že zatímco některé weby si rapidně polepšily, jiné se propadly řádově o desítky procent. Proč, když sám Google tvrdil, že nové změny budou citelné jen minimálně? To nikdo neví. Podle čeho byly vybrány weby, které Google upřednostnil, nebo naopak prakticky vyřadil? I to je záhadou.

A to tak velkou, že si s ní neví rady ani řada odborníků na SEO. Ti často tápou více, než samotní provozovatelé webů. Situaci ztěžuje i fakt, že analytické nástroje Googlu pracují s několikadenním zpožděním. Skutečný rozsah škod proto vychází na světlo teprve nyní.

Je tedy pouze na Googlu samotném, kdy, jak a jestli vůbec se mu povede opravit relevantnost odkazů ve svém vyhledávači. Díky změnám se však v současnosti řada čtenářů nedostane na své oblíbené weby, protože je zkrátka nedohledá.