Nová „špionská“ aplikace Facebooku? Společnost bude platit uživatelům za prodej dat

Aplikace s jménem Study (Studie) bude dostupná pouze na zařízeních Android. Technologický gigant v úterý oznámil, že participanti si ji mají stáhnout přes obchod Google Play. Jakmile se stáhne, začne předávat data Facebooku o tom, jaké aplikace mají, jaké jejich prvky nejvíce používají a kolik času na nich stráví.

Facebook už s podobnou aplikací experimentoval dříve poté, co koupil VPN (zkratka pro virtuální privátní síť – VPN) službu zvanou Onavo Project. Společnost začala uživatelům distribuovat aplikaci Facebook Research pro sbírání dat o tom, jak používají své telefony. Uživatelům ve věku 13 až 35 let platil 20 dolarů měsíčně za to, že mu prodají své privátní kontakty. Mnozí z nich však prý vůbec nevěděli, k čemu přesně se upsali.

Server Technocrush však zjistil, že Facebook přitom zneužil firemní vývojářský účet u Applu (Apple Developer Enterprise Program). Ten umožňuje distribuci aplikací pouze pro interní uživatele, nikoliv však pro veřejnost. Apple to tedy vyhodnotil jako porušení jeho politik a zablokoval aplikaci. Z toho důvodu se zřejmě nová aplikace nebude dostupná na jeho systémech.

Facebook se nyní snaží napravit svou pověst a vystupovat transparentně. Aplikace bude dostupná jen pro lidi starší 18 let. Její počáteční spuštění bude omezeno jen na USA a Indii, zřejmě z důvodu obtíží s jurisdikcemi ohledně soukromí osob.