Experti varují před Google Chrome. Nepoužívejte ho, radí

Během týdne surfování na internetu Fowler objevil 11 189 požadavků od sledovacích cookies, které by jiný internetový prohlížeč, Firefox, automaticky zablokoval. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka ukládá do prohlížeče, aby při následném procházení webu umožnila uživatele konformnější zážitek, např. co se týče výběru reklam, které budou cílit přímo na něj.

Reklamy a cookies obecně tvoří páteř ekosystému Googlu. Je na nich postavena celá jeho finanční politika. Firmy mu platí za přístup k osobním datům uživatele, které jim Google přímo neprodává, ale dodává jim je prostřednictvím personalizace reklam. Podle jedné studie cookies třetích stran sledují 92% webových stránek.

Google tvrdí, že se snaží o vyváženost mezi právem na soukromí a sledovacími soubory, které umožňují to, aby web běhal tak rychle a nabízel uživatelům co největší pohodlí při prohlížení stránek. Podle Fowlera však se Google stále více vzdaluje od své politiky privátnosti.

Např. kdokoliv používá Gmail, je automaticky přihlášen do Chromu, aniž by k tomu dal sám příkaz. Google tak snadněji sleduje, jaké stránky uživatel navštěvuje a podle toho mu vybírá i reklamy.

Ještě horší než na počítačích je dle Fowlera situace na telefonech. Pokud člověk používá operační systém Android, Chrome pošle Googlu údaje o jeho lokaci pokaždé, když něco hledá. Sice lze sdílení lokace vypnout, pak ale vyhledávání bude mnohem méně akurátní.

Fowler proto doporučuje neziskový webový prohlížeč Mozilla Firefox, který se vůči cookies staví přísněji a a má si pečlivěji vybírat, které pustí a které zakáže. Nicméně, jeho příjem zcela závisí na klikách z reklamy – a tím i na Googlu. V boji se svým konkurentem může ztratit svůj pohon, varuje Fowler, např. když by se hlavní webové sítě rozhodly stáhnout svou podporu. Pak by nadvláda Googlu už byla zcela kompletní.