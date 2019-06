Programátor vytvořil svlékací aplikaci DeepNude, je z toho poprask

"Aplikace si dokáže s touto úlohou poradit tak kvalitně, že internetová stránka této služby se dnes zhroutila pod náporem zájemců o její vyzkoušení. Společnost slibuje obnovit práci během několika dnů," napsal server Fontanka.ru.

Aplikace zatím pracuje jen s operačními systémy Windows a Linus. "Je zajímavé, že se program ještě nenaučil obnažovat muže," poznamenala Fontanka s tím, že tvůrce slibuje napravit toto opomenutí. Prý jej inspirovala idea "rentgenových brýlí" z dětství a pro projekt použil algoritmus, který se používá k "dokreslení" neúplných objektů.

Programátor, který si zachovává anonymitu, používá přezdívku "Alberto". Prý žije v Estonsku, ale je samozřejmě otázkou, zda se takové informaci dá věřit. Každopádně za možnost získat falešný obrázek obnažené hvězdy či dívky ze sousedství požaduje 50 dolarů, jinak tělo zakryje obří vodoznak.

Ale podle webu The Verge se cena aplikace ve vylepšené verzi mezitím vyšplhala na 99 dolarů.

"Falešné obrázky nahých žen by šlo zneužít k jejich zostuzení, obtěžování a zastrašování," varoval server před "všemocným softwarovým nástrojem", který umožní komukoliv vytvořit realistické akty. Ty sice nejsou dokonalé, ale mohou snadno ošálit, a to třeba i kvůli politickým dezinformacím a propagandě.

Snímky z aplikace sice všechny vytvořené nahé obrázky označovaly jako falešné slůvkem "fake", ale tento vodoznak údajně šlo snadno odstranit, poznamenal server s tím, že kvůli přetížení serveru poskytovatele aplikace však toto tvrzení nemohl ověřit.

