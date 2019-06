Google o vás ví téměř vše. Můžete mu v tom nějak zabránit?

Pokud patříte mezi uživatele, kteří při prvním spuštění telefonu a počítače vše odsouhlasí, jen proto, aby mohli zařízení používat co nejrychleji, a pokud se neradi hrabete v nastaveních různých aplikací a služeb, pak je vysoce pravděpodobné, že o vás ví Google vše.

Pro představu. Google ukládá data z vašeho chování, ví tedy, jaké máte pohlaví a kolik vám je let, ale i sleduje, jaké reklamy se vám líbí, kde surfujete, co vám chodí e-mailem, co máte v kalendáři, co vyhledáváte na internetu, jaká videa si pouštíte, jaká místa jste osobně navštívili, jakou máte rádi hudbu, jaké provozujete sporty, co nakupujete, na co se díváte v televizi a spoustu dalších věcí.

Před Googlem se zkrátka neschováte a obecně platí, že kam ho pustíte, tam vleze. Může proto číst co do mobilu píšete, co říkáte, nebo kam s ním jdete. Zná i vaše koníčky. Zkrátka a dobře o vás ví Google možná víc věcí, než většina vašich přátel a příbuzných.

Na druhou stranu je třeba přiznat, že se tím společnost nijak netají. Data o sobě můžete nejen dohledat, ale i upravovat a smazat. Například ZDE se můžete podívat, jak vás jako osobu Google vidí.

ZDE se pro změnu podíváte, jaká místa, která jste navštívili, Google monitoruje. A TADY se můžete podívat, co jste kdy na internetu hledali. Vše je jednoduše dostupné, přehledné, a Googlem shromažďované.

Obecně platí, že se stačí účtem a výše uvedenými odkazy trochu prohrabat a najdete možnosti, jak zabránit Googlu aby monitoroval, která videa na YouTube sledujete, aby pouštěl k Vašim datům jiné aplikace a mnoho dalších věcí. A také jak sesbíraná data z Googlu smazat. Existují ale i taková data, která mu jen tak neseberete.

Mezi ně například donedávna patřila data o historii polohy, která jste mohli jedině zapnout, nebo vypnout. Uživatelům Androidu nyní Google zpřístupnil funkci, kdy se po určité době mažou.

I přesto je Google dlouhodobě trnem v oku řady uživatelů, kterým vadí, co vše o nich internetový gigant ví. Na trhu ale není jediný, podobnou a poměrně rozsáhlou sbírku dat si dělá i Facebook, který ve skutečnosti nemusíte ani vlastnit, a i přesto o vás toho ví tolik, že byste se sami divili.