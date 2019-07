Facebook vyřešil obří výpadky, problém se spustil při běžné údržbě

Facebook uvedl, že problém se spustil při běžné údržbě. Na mapě sestavené serverem sledujícím výpadky Downdetector.com bylo vidět, že problémy se objevily hlavně v části Evropy a Spojených států.

Facebook získává denně desítky milionů dolarů z reklamy. Firma odmítla odpovědět na dotaz, zda odškodní podnikatele. Při podobném incidentu v březnu firma uvedla, že zváží odškodnění inzerentů za ztráty způsobené výpadkem.

Facebook is having technical issues. Some users are not able to see pictures in Facebook, Instagram, and Messenger. According to Downdetector problems are mainly in Europe and in the US. #facebook #down pic.twitter.com/CIHVwvKO0L