Facebook vyzývá k násilí? Nová pravidla vzbuzují značnou kontroverzi

„Snažíme se zabraňovat potenciálním újmám ve skutečném světě, které mohou souviset s obsahem na Facebooku. Chápeme, že lidé běžně vyjadřují pohrdání nebo nesouhlas s použitím hrozeb a výzev k násilí v odlehčujícím duchu, odebíráme však výroky, které podněcují k závažnému násilí nebo ho podporují,“ píše Facebooku ve svých Zásadách komunity.

Za takové hrozby považuje ty, které mohou vést, k smrti, závažnému násilí nebo fyzické újmě. Facebook se zavazuje nezveřejňovat prohlášení záměru spáchat násilí, prohlášení obhajující násilí, výzvy k násilí nebo prohlášení obsahující záměr páchat násilí.

Facebook však v těchto případech zmiňuje jednu výjimku. Takové příspěvky jsou přípustné, pokud se týkají organizace nebo osoby zahrnuté pod rubrikou Nebezpeční jednotlivci a organizace. Facebook uvádí, že nezveřejní výzvy k závažnému násilí, „pokud cílem není organizace nebo osoba zahrnutá v zásadách Nebezpeční jednotlivci a organizace.“

Kromě toho Facebook původně povoloval i prohlášení obsahující záměr páchat násilí vůči „dospělé, veřejně známé osobě usvědčené či obviněné z určitých zločinů.“ Tuto formulaci později přeškrtl a doplnil, že výzvy k násilí či prohlášení obhajující násilí se mohou týkat i toho jedince, „který byl popsán jako osoba, která uskutečnila násilné zločiny či sexuální trestné činy, kde status kriminálníka / predátora byl stanoven prostřednictvím mediální reportů, znalostí trhu zpravodajských událostí aj.“

Nebezpečné jedince a organizace Facebooku definuje jako „ty, kteří vyhlašují násilnou misi nebo se angažují v násilí.“ Týká se těch, co jsou zapojeni do teroristických aktivit, organizovaného šíření nenávisti, obchodování s lidmi a organizovaného násilí a kriminální činnosti. Též se to týká masových nebo sériových vrahů. Facebook odebírá „obsah, který vyjadřuje podporu nebo vychvaluje skupiny, vůdce nebo jednotlivce angažované v těchto aktivitách.“

Nová pravidla vzbudila velkou odezvu na tzv. krajně pravicových webech, které často bývají spojeny s dezinformační, konspirační scénou. Právě některé čelní postavy této scény, např. zakladatel serveru InfoWars Alex Jones či novinář Milo Yiannopoulose, jsou Facebookem považováni za „Nebezpečné jednotlivce“ a je jim zablokován přístup na jeho platformu. Kromě těchto dvou postav Facebook zablokoval přístup ještě dalším třem postavám náležejících k tzv. konzervativní krajní pravici. Zablokovaný je též vůdce černošského hnutí Národ islámu, Louis Farrakhan.

Konzervativní weby jako Breibart News či ruská stanice RT, které jsou považovány za dezinformační, tvrdí, že Facebook v zásadě vyzývá k násilím proti těmto postavám.

Nová pravidla by však prakticky mohla být konzervativními skupinami i v jistém smyslu přivítána, protože se zdá, že legitimují psaní agresivních příspěvků proti pachatelům sexuálních a násilných činů, tedy muslimským teroristům či migrantům, kteří spáchali sexuální činy.

Jak informoval server iDNES.cz, příznivci předsedy Tomia Okamury na základě jeho příspěvku o znásilnění dívky na Litoměřicku africkým migrantem vyzývali k jeho zabití a dalším násilnostem vůči němu. Policie uvedla, že se příspěvky bude zabývat. Dle nových pravidel Facebooku se zdá, že je lze však bez potíží publikovat.

Naopak je jisté, že dle nových pravidel Facebooku jsou nepřípustné výzvy a obhajoby znásilnění reportérky Českého rozhlasu, ke kterým se příznivci Okamury uchýlili poté, co ji předseda SPD osočil, že se vůči němu chovala velmi agresivně.