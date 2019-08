YouTube, mapy, Google Drive. Většina uživatelů online služeb a sítí by za ně platila

Nejvíce by na zpoplatnění vydělal videoportál YouTube. Podle průzkumu by 72 procent uživatelů bylo ochotno platit za jeho používání zhruba čtyři dolary (cca 92 korun) měsíčně. Následuje aplikace Google Mapy, za niž by 78 procent lidí měsíčně vydalo kolem 3,5 dolaru (cca 81 korun). O něco méně, asi 3,3 dolaru (76 korun), by 79 procent lidí zaplatilo měsíčně za užívání aplikace Google Drive.

Za nejpopulárnější sociální síť Facebook by bylo ochotno platit 64 procent uživatelů, což je nejmenší podíl všech dotazovaných. Zaplatili by za ni 2,9 dolaru (67 korun) měsíčně, což ji řadí na čtvrté místo žebříčku. Kolem 89 procent by platilo za aplikaci WhatsApp, zde jde o nejvyšší podíl respondentů.

Z průzkumu dále vyplynulo, že za aplikace Google Mapy, Facebook a Pinterest by ženy byly ochotny zaplatit asi o pětinu více než muži. Mileniálové by zase za používání Instagramu zaplatili o 78 procent více než generace jejich rodičů.

Autoři dále na základě dat z průzkumu spočítali, kolik by platformy vydělaly peněz, pokud by vycházely pouze s příjmy od předplatitelů. Například roční výdělek YouTube by z 3,4 bilionu dolarů (asi 78 bilionů korun) vzrostl o dvacetinásobek na 68,9 bilionu dolarů (asi 1,59 trilionu korun). Polepšily by si ovšem všechny společnosti.