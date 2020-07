Erotika v mobilu? Kyberzločinci číhají, počet jejich obětí se zdvojnásobil

Reklamní software, navržený tak, aby uživatelům zobrazoval nebo je přesměrovával na stránky s nevyžádanou reklamou, byl nejpoužívanější hrozbou jak co do počtu variant, tak celkového množství. Z deseti nejčastěji zastoupených pornografických hrozeb pro mobilní zařízení použitých v minulém roce se jich sedm řadilo do této kategorie.

Nejvíce uživatelů se setkalo s reklamní aplikací detekovanou jako AdWare.AndroidOS.Agent.f. Ta v minulém roce stála za napadením 35,18 procenta postižených mobilních uživatelů. Tento typ hrozby je obvykle distribuován prostřednictvím přidružených programů, jejichž účelem je vydělat peníze za instalaci nebo do zařízení stahovat další škodlivé aplikace.

Obsah pro dospělé, stejně jako každý jiný druh on-line zábavy, představuje pro kyberzločince lákavý způsob, kterým mohou infikovat uživatelská zařízení. Navíc vzhledem k citlivosti obsahu a snaze uživatelů skrývat s ním spojené aktivity, poskytuje hackerům ideální příležitosti. S různými variantami krádeží osobních dat, spamu nebo škodlivých programů, napojených na erotiku, se odborníci setkávají dlouhá léta. Kyberzločinci ale neustále zdokonalují a obnovují způsoby svých útoků.

V roce 2019 se naopak snížil počet útoků na PC spojených s pornografickým obsahem o pětinu na 106.928. Snížil se také počet uživatelů napadených softwarem shromažďujícím přihlašovací údaje, který slibuje přístup k prémiovému obsahu na pornografických stránkách.