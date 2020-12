Facebook odhalil soupeřící informační operace z Ruska a Francie

Jednu síť Facebook spojuje s ruskou dezinformační scénou, tu druhou pak s "jednotlivci spojenými s francouzskou armádou".

"Bylo to poprvé, co náš tým našel dvě kampaně - z Ruska a Francie - které na sebe navzájem aktivně reagovaly," uvedli v tiskové zprávě manažeři kalifornské společnosti Nathaniel Gleicher a David Agranovich. Osoby v pozadí těchto sítí prý mimo jiné komentovaly obsah druhé strany a kritizovaly jej jako "fake news".

Podle zpravodaje televize CNN Donieho O'Sullivana, který dlouhodobě monitoruje boj proti dezinformacím, je to také poprvé, co Facebook veřejně spojil vlivovou operaci s armádou, která je součástí Severoatlantické aliance. Zbylé dvě podvodné inciativy podle správců největší sociální sítě světa nejspíše ovládali lidé s vazbami na starší aktivity tzv. Agentury pro výzkum internetu (IRA), která byla známá i jako "petrohradská trollí farma". Facebook zmiňuje i vazby na ruského miliardáře a blízkého spojence Kremlu Jevgenije Prigožina.

🚨 Facebook has for the first time publicly linked a troll operation to a Western/NATO military.



Facebook says people linked to the French military were posing as locals in French-speaking African countries. https://t.co/IdInC93xlK pic.twitter.com/WHAkKz7HQv