Facebook odškodní moderátory obsahu za psychickou újmu

Tito lidé každý den prohlížejí velké množství extrémních facebookových příspěvků, přičemž jejich úkolem je rozhodnout, zda porušují komplikované a často mlhavé zásady sociální sítě. Pod rukama jim prochází videa sebevražd, násilí na lidech i zvířatech či pornografický a nenávistný obsah. Tisíce řadových moderátorů přitom Facebook nezaměstnává přímo, ale skrze partnerské firmy.

The Verge loni ve dvou reportážíchodhalil, s jakými otřesnými pracovními podmínkami se někteří moderátoři musí potýkat a jaké stopy na nich náročná práce zanechává. Už v září 2018 Facebook zažalovala Selena Scolaová, která tvrdila, že po několika měsících kontaktu se záběry sexuálního násilí, vražd a sebevražd začala trpět posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Ke stížnosti se později připojili další bývalí moderátoři, podle nichž jim Facebook nedokázal zajistit bezpečné pracovní podmínky.

Na konci minulého týdne společnost kalifornskému soudu předložila předběžné urovnání, které připisuje americkým moderátorům nárok na příspěvek ve výši 1000 dolarů. Těm, kterým již bylo diagnostikováno psychické onemocnění, slibuje Facebook dalších až 6000 dolarů. Při doložení těžkostí pramenících z pracovních prožitků by pak mohl stěžovatel obdržet celkově až 50.000 dolarů (skoro 1,3 milionu Kč).

"Nesmírně nás těší, že Facebook s námi spolupracoval na vypracování bezprecedentního programu, který pomůže lidem vykonávat ještě před několika lety nepředstavitelnou práci," řekl právník zastupující žalující stranu Steve Williams. Urovnání se údajně týká 11.250 amerických moderátorů, přičemž podle právníků by polovina z nich mohla dosáhnout na dodatečnou kompenzaci spojenou s duševními problémy, které zahrnují deprese a závislosti. "Újma, kterou tahle práce může způsobit, je skutečná a vážná," dodal Williams.

Jedním z problémů, který moderátoři loni v rozhovorech s The Verge zmiňovali, byla absence adekvátního psychologického poradenství. Facebook nyní navrhl, aby měli pracovníci jednou týdně možnost promluvit si "mezi čtyřma očima" s odborníkem na duševní zdraví. Při akutnějších potížích by měli získat přístup k psychoterapeutovi do 24 hodin, plánovány jsou také měsíční skupinové terapie.

Návrh Facebooku obsahuje i řadu dalších opatření a soud by jej mohl po připomínkách druhé strany potvrdit do konce roku. Sociální síť v prohlášení uvedla, že je moderátorům vděčná za odvádění "důležité práce" a že je odhodlána jim skrze nové urovnání zajistit "dodatečnou podporu".

"Nevadilo by mi, kdybych nedostal žádné peníze," reagoval na zprávu Shawn Speagle, který v roce 2018 kontroloval obsah na facebooku asi osm měsíců. Po propuštění z moderátorského centra mu byla diagnostikována PTSD, do probíhající žaloby se ale nezapojil. "Je velmi těžké na mnohé z těch věcí zapomenout. Nikdy nezapomenete, zůstanou s vámi navždy. (...) Jenom si přeju, aby si to Facebook uvědomil," řekl Speagle.