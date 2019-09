Facebook rozjíždí seznamku. Zatím v USA, Evropa se dočká brzy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americká internetová společnost Facebook dnes ve Spojených státech spustila novou službu Facebook Dating pomáhající uživatelům při hledání partnera. Oznámila to firma. O plánech na tuto službu už loni v květnu informoval zakladatel a generální ředitel podniku Mark Zuckerberg. Služba Facebook Dating je nyní podle firmy kromě USA dostupná také v dalších 19 zemích. Do Evropy by měla dorazit začátkem příštího roku.