Facebook zablokoval stránky spojené s konspirační teorií QAnon, tu šíří stoupenci Trumpa

Platforma zakročila také proti stránkám spojeným s americkým krajně pravicovým webem VDARE a mezinárodním dezinformačním sítím údajně provozovaným z Ruska a Íránu.

"Tento měsíc jsme odstranili osm sítí účtů, stránek a skupin. Dvě z nich - z Ruska a Íránu - byly mezinárodně zaměřené, a zbylých šest - ve Spojených státech, Gruzii, Barmě a Mauritánii - cílilo na domácí publika ve svých zemích," shrnuje zpráva pro duben. Dezinformační sítě byly zablokovány coby jedna z podob "koordinované neautentické" aktivity, kterou se facebook snaží potírat. Využívaly totiž falešné účty a podvodné stránky ve snaze "manipulovat veřejnou debatu".

Facebook v těchto souvislostech dosud informoval hlavně o operacích provozovaných cizími hráči, nová zpráva ale popisuje i dvě americké. "Facebook poprvé odstranil dezinformační sítě napojené na skupiny kolem QAnon," uvedla na twitteru reportérka The New York Times Sheera Frenkelová.

