Generace Z visí na kryptoměnách a NFT. Hrozby ztráty peněz a závislosti nevnímá

"Všichni mí kamarádi mluvili o kryptoměnách, a tak jsem se jednoho dne rozhodl, že bych se mohl taky zapojit a uvidím, jestli na tom taky můžu něco vydělat," řekl BBC dvacetiletý Paxton See Tow. Stačil mu jen telefon a od nákupů kryptoměn za tisíce dolarů ho dělilo už jen pár kliknutí.

Generace Z je skupina lidí narozená zhruba od poloviny 90. let přibližně do roku 2010. Vyrůstala tedy už v propojeném světě, v době, kdy už byl internet prakticky všude. Jsou zvyklí hrát on-line hry a s přáteli se setkávat virtuálně, bez fyzického kontaktu.

Kryptoměny jsou digitální měny, zatímco nezaměnitelné tokeny je způsob vlastnictví původního digitálního souboru. To je fenomén propagovaný jako digitální odpověď na sběratelství fyzických věcí.

Zrovna před rokem Paxton koupil za 1000 singapurských dolarů (zhruba 17.000 Kč) bitcoiny - jednu z nejpopulárnějších kryptoměn - a prakticky okamžitě měl asi desetiprocentní zisk. Rozhodl se tedy, že své portfolio zečtyřnásobí. Pak ale cena bitcoinu začala klesat.

"Vždycky se říká 'nakupuj, když jsou ceny nízko, prodávej, když jsou vysoko', já jsem ale udělal pravý opak. Dovolil jsem, aby mě ovládly emoce," připouští. Paxton přišel o 1000 dolarů - navíc ke všem penězům, které předtím investoval. Pak změnil strategii.

Kelvin Kong, který je o něco starší a také začal s kryptoměnami, prodělal mnohem víc. V roce 2017 nejprve vydělal šestimístnou částku, o rok později ale přišel o více než půl milionu dolarů. "Přišel jsem o všechno," říká. "Myslel jsem si, že jsem král obchodníků. Byl jsem hodně namyšlený a nepředpokládal jsem, že by mě mohlo něco porazit, a tak jsem nakupoval dál," vzpomíná.

Kelvinovi nakonec na bankovním účtu zůstalo jen pár set dolarů. "Myslím, že jsem z toho měl skoro depresi. Pomýšlel jsem i na sebevraždu," přiznává. Teď říká, že rozmach obchodování kryptoměn a NFT mezi mladými lidmi ho znepokojuje. "Všichni nakonec o peníze přijdou," dodává.

Zdá se ale, že ani příběhy o lidech, kteří na kryptoměnách přišli o velké peníze, mladé obchodníky neodrazují. Řada z nich se poprvé setkala s digitálními aktivy prostřednictvím her, které umožňují získat NFT či kryptoměny a ty použít i v rámci samotné hry, případně vyměnit za hotovost.

"Každé dítě si chce vydělávat hraním her," říká 23letý obchodník z Malajsie, který vystupuje pod přezdívkou YellowPanther. "To je sen mé generace."

Když loni v srpnu začal obchodovat s NFT, po měsíci se rozhodl, že se v práci vzdá pozice vedoucího marketingu a začne se obchodům s NFT věnovat naplno. "Práce mi brala moc času - osm až devět hodin denně - a mzda tam byla celkem nízká. U NFT jsem viděl obrovskou příležitost, a tak jsem to risknul," vypráví.

YellowPanther teď spolupracuje s 29letým Reshem Chandranem, který v Singapuru nabízí lekce obchodování s klasickými akciemi, kryptoměnami a NFT. S využitím populární hry Axie Infinity, která umožňuje i vyhrát kryptoměny, pan Chandran představuje investory převážně filipínským hráčům, kteří za poplatek hrají každý sám za sebe. Upozorňuje ale, že tento prostor je pole neorané.

Trend, kdy se mladí lidé vrhají na obchodování s kryptoměnami a NFT, za pandemie zesílil. "Trh procházel extrémními cenovými výkyvy, a když máte takové kolísání, máte na trhu i příležitost," říká profesorka financí z obchodní školy INSEAD Lily Fangová. "Mladí lidé zůstávali doma a z toho obchodování se stala téměř hra. Všechny tyto faktory k tomu vytvořily dokonalé podmínky."

Pro mnoho mladých rádoby obchodníků jsou k dispozici rady na internetových platformách, jako je YouTube, Twitter nebo Reddit. Třiadvacetiletý Brian Jung se chlubí jedním milionem sledujících na serveru YouTube, ale ve srovnání s jinými influencery, kteří propagují kryptoměny, o rizicích spojených s těmito obchody mluví opatrněji.

"Vždy se musím ujistit, že ke svým posluchačům promlouvám opatrně. Rozhodně nechci, aby ta videa lidem ublížila," říká Brian. Jeho rodina emigrovala z Jižní Koreje do Spojených států a Brian si myslí, že všechny tyto okolnosti mají vliv na to, jak investuje a jak mluví o penězích. "Naše rodina na tom nikdy nebyla finančně dobře, takže já se na to vždycky dívám spíš opatrně."

Dvaadvacetiletou Jowellu Limovou na kryptoměnách láká vidina finanční nezávislosti. Jako žena je ve světě obchodování s kryptoměnami v menšině. Vlády po celém světě se chystají odvětví digitálních měn regulovat a Jowella doufá, že dají těmto transakcím i jasný právní rámec. "Regulační orgány budou nakonec muset najít kompromis a uvědomit si, že je to technologický pokrok, který nemohou ignorovat. Zvlášť když neustále prostupuje společností," dodává.

Vedle finančních ztrát je ale velkým nebezpečím i závislost. "Trh kryptoměn nikdy nespí, takže lidi to skutečně naprosto pohltí," upozorňuje pan Chandran.

Jeho slova potvrzuje Andy Leach, který se v Singapuru specializuje na léčbu závislostí. Počet mladých lidí, zejména mužů, kteří podlehli vzrušení z obchodování kryptoměn a NFT, se podle něj skokově zvýšil. "Můžete sledovat, jak bitcoin stoupá a klesá, a celý ten proces, tu jízdu na horské dráze, ta maxima i minima - to všechno máte přímo v telefonu, nepřetržitě - 24 hodin denně, sedm dní v týdnu."

I když kvůli kryptoměnám přišli o peníze, Paxton i Kelvin se v tomto odvětví dovzdělali a k obchodování se vrátili. A Kelvin dokonce připouští, že by na těchto obchodech mohl být závislý. "Dá se to říct i tak," říká s úsměvem. "Já bych to ale nazval vášní."