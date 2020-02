Google aktualizuje pravidla užívání. Jde o největší změnu od roku 2012

Původní dokument, už tak dost rozsáhlý, se rozroste o dalších 2000 slov, uvedl list The New York Times s odvoláním na agenturu AP. Je to nejvýznamnější úprava uživatelských pravidel od roku 2012, platit začne od března.

"Obecně řečeno vám umožníme využívat naše služby, pokud souhlasíte s dodržováním podmínek, které odrážejí, jak funguje podnikání společnosti a jak vyděláváme peníze," stojí v dokumentu.

Loni se k podobnému kroku odhodlal provozovatel sociální sítě Facebook. Uživatelům vysvětlil, jakým způsobem vydělává na jejich datech.

Jinou kapitolou je ochrana osobních údajů. Tu Google podstatně aktualizoval už v roce 2018, když Evropa přijala rozsáhlé zákony o ochraně soukromí.

Ty jsou jedny z nejpřísnějších na světě, kvůli odchodu Británie z Evropské unie by se ale mohly přestat vztahovat na britské uživatele Googlu. Podle tří zdrojů agentury Reuters firma totiž plánuje vyvázat britské účty ze správy evropských dozorčích orgánů a přeřadit je pod pravomoc méně přísných amerických úřadů. Podle Reuters bude Google chtít po britských uživatelích, aby odsouhlasili nová pravidla užívání spolu se změnou jurisdikce.

Pokud by citlivé osobní údaje desítek milionů Britů spravovala jako dosud evropská centrála Googlu v Irsku, bylo by pro britské úřady těžší získat k nim při vyšetřování trestných činů přístup. Reuters připomíná, že naopak ve Spojených státech předloni schválený zákon o cloudových službách by měl usnadnit britským úřadům získávání dat amerických společností.