Google varuje, že Australané mohou přijít o bezplatné vyhledávání

Google je provozovatelem největšího internetového vyhledávače na světě a majitelem populární platformy pro sdílení videí YouTube.

"Navrhovaný zákon by nás přinutil poskytovat vám služby Google Search a YouTube v nesrovnatelně horší podobě, mohl by vést k předávání vašich osobních údajů do rukou velkých zpravodajských podniků a ohrozil by v Austrálii bezplatné služby, které využíváte," uvedl Google v prohlášení, které označil za "otevřený dopis Australanům".

Australská komise pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (ACCC) ale tvrdí, že dopis Googlu obsahuje dezinformace. "Google nebude muset Australanům účtovat peníze za používání svých bezplatných služeb, jako je Google Search a YouTube, pokud se tak sám nerozhodne," prohlásil předseda komise Rod Sims. "Google nebude muset sdílet žádné další uživatelské údaje s australskými zpravodajskými podniky, pokud se tak sám nerozhodne," dodal.

Google následně uvedl, že hrozba pro jeho bezplatné služby v Austrálii spočívá v tom, že navrhované změny jsou podle něj neproveditelné. Dodal, že tyto změny požadují poskytování uživatelských údajů, které přesahuje současnou úroveň sdílení dat mezi Googlem a vydavateli novin.

Australský ministr financí Josh Frydenberg upozornil, že návrh zákona "zůstává otevřený pro konzultace" a že mediální i internetové společnosti mají možnost sdělit své připomínky do 28. srpna. Zákon podle Simse "umožní australským zpravodajským podnikům sjednat si spravedlivou platbu za práci svých novinářů, která je začleňována do služeb Googlu".

Belinda Barnetová, která na australské Swinburne University přednáší o médiích, označila dopis Googlu za ukázku cynismu, jejímž cílem je vyděsit uživatele. "Žádný z uvedených argumentů podle mě není opodstatněný," dodala.