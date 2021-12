Google zveřejnil nejhledanější výrazy roku 2021. O co měli Češi největší zájem?

Lidé se na internetu také loučili s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem, který zemřel letos v březnu při pádu vrtulníku na Aljašce, nebo se ptali na to, jak vzniká tornádo. To zasáhlo letos v červnu jižní Moravu. Vyplývá to ze statistiky české pobočky Google, kterou pravidelně sestavuje na základě výrazů zadávaných ve vyhledávání v daném roce.

Zatímco loňský žebříček nejvyhledávanějších výrazů na českém Googlu jednoznačně ovládl koronavirus a související témata, v druhém roce pandemie jeho vliv na vyhledávání slábl. Na předních příčkách žebříčku trendů roku se letos sice objevují dotazy na registraci k očkování, respirátory třídy FFP2 nebo antigenní testy, vítězem roku se ale stalo jarní celorepublikové sčítání lidu následované mistrovstvím Evropy ve fotbale. Výrazný nárůst vyhledávání zaznamenala také kryptoměna bitcoin, do které se mnoho Čechů rozhodlo v minulém roce investovat.

Google každoročně sestavuje také žebříček Smutná loučení, v němž rekapituluje osobnosti, které v daném roce zesnuly a jejichž jména uživatelé v této souvislosti vyhledávají. Letos Češi vzpomínali zejména na tragicky zesnulého českého podnikatele Petra Kellnera, herečku a oblíbenou představitelku Popelky Libuši Šafránkovou nebo slovenského zpěváka Miro Žbirku.

Z událostí roku pak kromě těch sportovních či politických zaujaly i nedávný krach českého dodavatele energie Bohemia Energy nebo otevření první prodejny řetězce Primark v Praze.

V čele kategorie českých osobností stanul letos prezident republiky Miloš Zeman, který vzbudil pozornost svým několikatýdenním pobytem v nemocnici. Lidé také vyhledávali jméno dnes již bývalého poslance Dominika Feriho, který letos musel politiku opustit kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování.

Žebříček zahraničních osobností byl letos protkán zejména hollywoodskými hvězdami, které byly pozvány na 55. ročník karlovarského filmového festivalu. K nim patřil jak Johnny Depp, tak i další herci Ethan Hawke a Michael Caine. Nešťastná střelba při natáčení filmu posunula na druhé místo žebříčku amerického herce Aleca Baldwina.

Stejně jako loni se i letos Češi z tvrdé reality přesouvali do světa seriálů a televizních show. Nejvíce lidi přitahovala reality show Like House, v níž vystupují influenceři známí ze sociálních sítí. Z českých pořadů pak bodovala i minisérie ČT o životě Boženy Němcové.