Instagram slaví výročí. Má přes miliardu uživatelů, hitem je hlavně mezi mladými

Mladí programátoři Kevin Systrom a Mike Krieger, kteří se potkali v San Francisku, nejprve přišli s komplikovanější aplikací zvanou Burbn, která umožňovala například sdílet polohu uživatele, sbírat body za trávení času s přáteli či nahrávat fotografie. Projekt však pro jeho překombinovanost zredukovali a ponechali pouze funkci sdílení a nahrávání fotografií. Novou aplikaci pojmenovali Instagram, což je složenina z anglických slov "instant camera" a "telegram", zpočátku byla určena pro mobilní telefony iPhone společnosti Apple. Za 11 měsíců od svého spuštění měla aplikace devět milionů uživatelů.

Instagram v roce 2012 koupila společnost Facebook za jednu miliardu dolarů. O šest let později Systrom s Kriegerem z vedení Instagramu odešli, jeho novým šéfem se stal Adam Mosseri, který před tím působil jako produktový viceprezident podniku.

Instagram stejně jako další sociální sítě poskytuje vhodnou platformu pro takzvané influencery, tedy vlivné uživatele, kteří mají schopnost ovlivnit svým chováním ostatní uživatele a skrze svůj profil mohou propagovat nejrůznější produkty či služby a takto vydělávat peníze. Důležitým atributem každého instagramového profilu je hashtag, tedy klíčové slovo, které pomáhá ke zviditelnění nahraného obsahu. Oblíbený je zde také formát Stories (krátkých příběhů), kdy lidé sdílejí své aktuální zážitky a postřehy po omezenou dobu 24 hodin. Až desetiminutová videa mohou pak uživatelé nahrávat do aplikace Instagram TV.

Minimální věk pro vytvoření instagramového účtu je 13 let. Tato sociální síť je svým pojetím zaměřena především na mladé lidi. Nejvíce uživatelů je podle informací webu Statista ve věkovém rozmezí 25 až 34 let (34 procent), následuje věková skupina 18 až 24 let (29 procent) a lidé v rozpětí 35 až 44 let (16 procent).

Podle webu Statista bylo nejvíce aktivních uživatelů k červenci 2020 ve Spojených státech (130 milionů), Indii (100 milionů) a Brazílii (91 milionů). Z evropských zemí je nejvíce uživatelů v Británii (27 milionů).

Světově nejsledovanějším účtem na této sociální síti je samotný účet Instagramu, který sleduje přes 365 milionů lidí. Nejsledovanějším člověkem je portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo, kterého sleduje 238 milionů lidí. Následují americká zpěvačka Ariana Grandeová (202 milionů lidí) a americký herec Dwayne Johnson známý pod přezdívkou The Rock (198 milionů lidí). Nejpopulárnějším snímkem je fotografie obyčejného vejce na bílém pozadí, která od svého zveřejnění v lednu 2019 dosud získala přes 54 milionů takzvaných lajků.

V ČR má Instagram přes 2,5 milionu uživatelů a v posledních letech zaznamenává dynamický růst. Zkušenost s ním má 58 procent uživatelů všech sociálních sítí, jejich počet za dva roky narostl o čtvrtinu. Nejsledovanějším Čechem je fotbalový brankář Petr Čech, který má přes dva miliony odběratelů. Následuje populární moderátor Leoš Mareš, jehož účet sleduje více než jeden milion lidí a výtvarnice Silvie Mahdalová (986.000 sledujících).

V loňském roce zaznamenala síť Instagram, jejíž odhadovaná hodnota přesahuje 100 miliard dolarů, příjmy z reklamy ve výši 20 miliard dolarů, což je asi 30 procent z celkových reklamních příjmů Facebooku, který provozuje kromě stejnojmenné sociální sítě také aplikace WhatsApp a Messenger.