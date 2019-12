Jak uhlídat útraty za hazard? Pomůže mobilní aplikace, vyvinuli ji Češi

"Jako modelového uživatele aplikace si lze představit třeba zajištěného manažera hrajícího ruletu, který v sázkách hledá rozptýlení. Anebo mladé lidi, kteří sami aktivně hrají například fotbal, florbal nebo chodí plavat či běhat a společně s kamarády sledují sportovní události, na které si vsadí," uvedl Hrubý.

Uživatelé si mohou v aplikaci nastavit finanční částku, kterou mají k dispozici, a poté zadávají čas věnovaný hazardním hrám i údaje o vložených či vyhraných penězích. Aplikace jim poté v tabulce ukazuje aktuální finanční zůstatek i dobu strávenou hraním. Informace lze zobrazovat podle dnů, týdnů i měsíců.

Společně s aplikací Port vznikly i webové stránky Nabertekurz.cz, přes které se mohou hráči obrátit na odborné pracovnice. Každému zájemci přímo na těchto webových stránkách expertky poradí, jak lze řešit případné problémy způsobené hraním hazardních her. "Na facebookové stránce Naberte kurz zájemci najdou zajímavosti a aktuality ze světa sázení, ale také přínosné informace, které mohou pomoci snížit negativní dopad hraní na hráče i jejich blízké," doplnil Hrubý.

Podle Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR za loňský rok může mít v Česku problémy s hraním hazardních her a se závislostí na něm kolem 164.000 lidí starších 15 let. Patologických hráčů je pak téměř 60.000. Sázení a hraní nemá pod kontrolou asi 13.000 mladých lidí ve věku do 18 let. Češi a Češky loni za hazard utratili 249,5 miliardy korun a prohráli 31,3 miliardy.

Dluhy má 90 procent patologických hráčů. Podle zjištění dluhových poraden průměrná dlužná částka loni činila 750.000 korun. Studie mezi léčenými ukázala, že půjčky tvořily v posledním roce 26 procent jejich příjmů a desetina příjmu pocházela z kriminální činnosti, uvádí výroční zpráva.