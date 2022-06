Na internetu by si většina lidí koupila nábytek, elektrospotřebiče i dovolenou

— Autor: ČTK

Na internetu by si podle průzkumu společnosti Cofidis více než 90 procent Čechů pořídilo nábytek, zahradní vybavení, elektrospotřebiče i dovolenou. Oblečení, obuv, potraviny či výbavu na sport by tak nakoupilo zhruba 80 procent lidí. Domácího mazlíčka by si neváhalo po síti sehnat 44 procent dotázaných. Zdrženlivější jsou čeští zákazníci u nákupu nemovitostí nebo aut. I přesto by si je on-line neváhala pořídit více než polovina. Výsledky průzkumu mezi 525 respondenty má ČTK k dispozici.