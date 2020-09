Stát spustil novou eRoušku. O data se bát nemusíte

Česká vláda si od nové verze mobilní aplikace eRouška 2.1 slibuje, že díky její anonymitě si aplikaci stáhne do svých mobilních telefonů více lidí a tím by mohla pomoci v boji proti koronaviru. Nová verze je zcela anonymní a uživatele upozorní v případě, že se dostane do rizikového kontaktu s nakaženým, ovšem pokud má aplikaci také ve svém mobilu.

Jak to přesně bude probíhat? Při pozitivním testu na covid-19 dostane nakažená osoba od hygieniků unikátní kód, který zadá do aplikace. Doje tak k rozeslání varování na všechna zařízení, která telefon ve své blízkosti zaznamenal.

Lidé budou varováni, že se vyskytovali v blízkosti nakaženého, a obdrží návod, jak mají postupovat dále. Identitu nakaženého ale nezjistí. O setkání s nakaženým by se díky aplikaci měli dozvědět i lidé, které hygiena není schopna pomocí trasování najít.

Aplikace neukládá osobní data, která by mohla být lehce zneužitelná, ale pracuje na základě Bluetooth LE a rozpoznávání blízkosti podle protokolu Apple/Google. Neukládá telefonní čísla, ale pouze čas a blízkost mobilního telefonu pozitivně testovaného. Předchozí verze byla dostupná pouze pro Android, ale aktualizace poskytla možnost instalace i majitelům mobilních telefonů s operačním systémem iOS. Běží na pozadí a uživatel by měl mít zapnuté bluetooth.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek na tiskové konferenci nabádal občany ke stažení nové verze aplikace eRouška 2.1 a ubezpečoval, že se nejedná o žádné sledování. Podle jeho slov se jedná pouze o informativní nástroj a oproti první verzi je postavena pouze na odpovědném chování občanů. Aplikace bude komunikovat s aplikacemi chytré karantény v zahraničí a bude schopna nabídnout i aktuální situaci ohledně koronaviru.