Počet DDoS útoků za čtvrtletí klesl o 73 procent, oproti loňsku jich je ale mnohem víc

Protiepidemická opatření upoutala velkou část populace k online službám, a proto podle firmy v prvních dvou kvartálech tohoto roku došlo k nárůstu DDoS útoků zaměřených na tyto uživatele. Obzvláště těžce byly zasaženy sektory vzdělávání a administrativy. Výsledky za třetí kvartál ale ukazují, že se aktivita DDoS vrací k normálu, dodala.

Od července do září se v průměru každý den uskutečnilo 106 útoků, zatímco v předchozích třech měsících jich bylo o deset více. To ale neplatí o 2. červenci, který zaznamenal letošní rekord v počtu DDoS útoků provedených za jediný den, a to 323. Předchozí rekord z letošního dubna byl 298 útoků.

"Celá řada firem nebyla připravena na práci na dálku a neměla k tomu uzpůsobenou síť ani potřebné nástroje. V uplynulých měsících jsme byli například požádáni firmami o pomoc, když se staly obětí DDoS útoku. Konkrétně se jednalo o výrobce obličejových masek. Firmy dříve o ochraně před DDoS ani nepřemýšlely. Nyní se zdá situace o něco lepší," uvedl Alexej Kiselev z týmu Kaspersky DDoS Protection.

Při DDoS útoku hackeři odešlou do sítě nebo na server množství podnětů, aby zahltili systém a narušili jeho schopnost fungovat.