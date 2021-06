Svět zasáhly záhadné výpadky internetu. Nefungovaly banky, pošty nebo burza

Výpadky hlásila také australská pošta, některé australské banky, včetně centrální, a rovněž akciová burza v Hongkongu. Některým společnostem se situaci už podařilo dostat pod kontrolu, pokračují ale v monitoringu a ve vyšetřování, informovala agentura Reuters.

Hongkongská burza na twitteru napsala, že její stránky se potýkají s technickými problémy, jejichž povahu vyšetřuje. O 17 minut později oznámila, že stránky jsou opět funkční.

Uživatelé měli podle on-line platformy, která poskytuje uživatelům v reálném čase informace o stavu různých webových stránek a služeb, problém dostat se na weby amerických leteckých společností American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines a Delta Air Lines. Více než 1000 chybových hlášení přišlo na stránku Southwest Airlines. Přes 400 uživatelů pak nahlásilo problém s webem Delta Air Lines. U zbylých dvou amerických aerolinek to bylo přes 300 hlášení. Společnost Southwest Airlines ve středu zrušila téměř 300 letů a více než 50 jich bylo zpožděno. Teprve o den dříve byla přitom nucena na čas přerušit provoz kvůli počítačové chybě.

S problémem ve výpadcích internetu se potýkala také australská letecká společnost Virgin Australia, která to oznámila na sociálních sítích. Téměř všechny lety se jí ale podařilo odbavit podle plánu a přístup ke stránkám už také obnovila. O výpadcích internetu, které narušují přístup do internetového bankovnictví a on-line platebních aplikací, informovaly podle deníku The Sydney Morning Herald i velké australské banky.

Agentura Reuters uvedla, že s výpadky se v Austrálii potýkala centrální banka, pošta a několik bankovních i dalších institucí. Dotklo se to finančních transakcí i obsluhy klientských účtů, část služeb se ale později podařilo obnovit.

"Kvůli technickým problémům byla zrušena aukce dluhopisů s delší splatností," uvedla dnes australská centrální banka. Mnoho webových stránek v Austrálii, včetně například těch, které patří finančním ústavům Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking či Australia and New Zealand Banking Group, pozdě odpoledne místního času (dopoledne SELČ) začaly provoz obnovovat.

Zda spolu výpadky v USA, Austrálii a v Hongkongu souvisejí, nebylo bezprostředně jasné. Zástupce jedné z australských bank agentuře Reuters řekl, že problém se týkal jejího poskytovatele hostingových služeb.

Krátké výpadky internetových služeb nejsou neobvyklé a jsou jen zřídka prací hackerů nebo důsledkem jiné trestné činnosti. Podle agentury Reuters ale ozřejmily, jak důležitá je síť pro chod mnohých firem.