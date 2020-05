Twitter brzdí "infodemii". Začal označovat zavádějící a sporná tvrzení o covid-19

Twitter i další sociální sítě nebo komunikační platformy se od počátku pandemie způsobené šířením koronaviru potýkají se záplavou konspiračních teorií a manipulací souvisejících s novou nemocí, přičemž nepodložená tvrzení mnohdy šíří i političtí lídři. Digitální platformy uvádí, že se snaží tuto "infodemii" brzdit, i přes jejich úsilí se však dezinformace dostávají k milionům uživatelů.

"Naším cílem je usnadnit cestu k důvěryhodným informacím a omezit šíření potenciálně nebezpečného a zavádějícího obsahu," uvedli v pondělí za Twitter manažeři Yoel Roth a Nick Pickles. "Ode dneška začínáme používat nové štítky a upozornění, které poskytnou dodatečný kontext a informace k některým tweetům obsahujícím sporné nebo zavádějící informace týkající se covidu-19," pokračuje tisková zpráva.

K problematickým příspěvkům považovaným za méně nebezpečné bude připojován štítek s odkazem na informace od twitteru či "spolehlivých externích zdrojů". Pakliže správci sítě vyhodnotí riziko jako závažné, překryjí tělo příspěvku upozorněním, že obsah "je v rozporu s doporučeními odborníků na veřejné zdraví". V extrémních případech mohou tento typ dezinformací mazat, naopak informace "neověřené v čase sdílení" prý postihovány nebudou.

Nová upozornění se mohou objevit u příspěvků od uživatelů z celého světa, včetně sdělení zveřejněných před pondělním datem. Klíčové otázky po jejich odhalení položila aktivistka bojující proti extremismu na internetu Melissa Ryanová: "Bude Twitter tyto štítky a výstrahy dávat i tehdy, přijde-li 'nebezpečná zavádějící informace' od světového lídra nebo voleného činitele? Co když tweetne nebezpečnou zavádějící informaci prezident Trump?"

"Tato označení se budou vztahovat na kohokoli, kdo sdílí zavádějící informace, které splňují požadavky naší politiky, včetně světových lídrů," reagoval Roth, který má v Twitteru na starosti "integritu" platformy.

These labels will apply to anyone sharing misleading information that meets the requirements of our policy, including world leaders.