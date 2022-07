Twitter uvedl, že denně odstraňuje přes milion spamových účtů

Firma setkání uspořádala, protože Musk pohrozil, že si rozmyslí koupi Twitteru za 44 miliard dolarů (přes bilion Kč), pokud společnost neprokáže, že spamové účty a účty "botů", tedy programů, které automaticky odesílají příspěvky, tvoří méně než pět procent uživatelů, jimž se na této sociální síti zobrazuje reklama.

Twitter dnes zopakoval, že spamové účty představují výrazně méně než pět procent uživatelů, kterým se zobrazuje reklama. Firma toto číslo veřejně uvádí trvale od roku 2013.

Podle sdělení společnosti kontrolu provádějí namátkově ručně lidé. Používají při tom kombinaci veřejných a soukromých dat, aby vypočítali a nahlásili akcionářům podíl spamových a robotických účtů. Twitter sdělil, že nevěří, že by výpočet takových účtů mohl být proveden externě. Vyžadovalo by to podle něj soukromé informace. Odmítl ale komentovat typ dat, která Muskovi předá.