Vánočně laděné dezinformace. Když jsou oblíbené tradice údajně v ohrožení

Regulace vánočních symbolů Evropskou unií

Jedním z tvrzení, se kterým přišel například rusky psaný článek na portále Anna News, je, že byrokraté Evropské unie se rozhodli regulovat řadu náboženských symbolů, které se s Vánocemi pojí v evropských ulicích a kancelářích, protože by mohly být urážlivé pro uprchlíky a migranty. Tyto fámy se pojí také s nahrazením označení Vánoc za neutrální Zimní svátky.

Přestože tato fáma se opakuje, Evropská unie nepodnikla žádné kroky směrem k omezení použití křesťanských symbolů. Brusel také nezakázal použití vánočního stromku, symbolu, který nemá s křesťanstvím mnoho společného, jak některé články tvrdí. Tradiční vánoční trhy byly na mnoha místech zrušeny nebo výrazně omezeny, ale nikoli v souvislosti s regulací Vánoc, ale v rámci epidemiologických opatření.

Italské město zakázalo zpívání koled, tak aby neurazilo migranty

Již od roku 2015 se vrací příběh o tom, jak italský ředitel školy zrušil nebo odložil vánoční koncert a zpívání koled, aby neurazil studenty jiné víry.

Aféra nabrala takových rozměrů, že ultrapravicoví politici odcestovali do malého města Rozzano poblíž Milána, aby vyjádřili podporu katolickým rodičům, Matteo Salvini zpíval koledy a premiér Matteo Renzi kritizoval kontroverzní rozhodnutí s tvrzením, že „Vánoce jsou mnohem důležitější nežli ředitel, který provokuje“. Příběh nabral rozměrů národního skandálu a dostal se do AFP i The Guardian.

Ředitel školy pod tlakem rezignoval. Ve své výpovědi přitom popisuje, že nezrušil ani neodložil každoroční vánoční koncert a koledy, které byly naplánované už v září. Pouze se rozhodl přidat takzvaný Zimní koncert, který se měl konat 21. ledna.

Svědectví učitelů, zaměstnanců a některých rodičů tuto verzi podporuje. Jediné k čemu podle všeho skutečně došlo, bylo zamítnutí žádosti dvou matek, které chtěly docházet do školy během pauzy na oběd a učit křesťanské děti náboženské písně.

Podobný příběh se traduje také o německém Eschweileru. Případy mají společné to, že se jedná o menší sídla daleko od většinové populace, což dává takovým fabulacím větší uvěřitelnost.

Evropská města zakazují vánoční stromky

Podle této teorie se Evropa stala tak loajální k Islámu, že policie již nezasahuje v muslimských regionech, policisté se bojí, že by mohli být zmláceni nebo usvědčeni z přehnaného násilí. Došlo i na zákaz nošení křížků ve školách. V některých městech bylo zakázáno zdobení vánočních stromků a přání „Veselých Vánoc“.

Tato teorie se opět točí okolo migrace a údajného ohrožení křesťanství v Evropě. Většina tvrzení je přitom nepodložených. Ve Francii došlo na zákaz veškerých náboženských symbolů na školách a opatření tak není cílené na jakékoli konkrétní náboženství. Jak uvedla BBC, vánoční stromky nebyly zakázány a přání „Veselých Vánoc“ pořád zůstává.

V českém jazyce se vánočně laděné dezinformace příliš nevyskytují. I tak je možné na ně narazit, jako v tomto článku na Česko aktuálně, ze kterého vyplývá, že pro běžného muslima má být přání „Veselých Vánoc“ horším hříchem nežli vražda.