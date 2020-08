Varovná analýza: Dezinformace o zdraví mají na facebooku miliardy zhlédnutí

Tvrdí to zpráva sdružení Avaaz, o níž informuje BBC. Autoři analýzy označují facebook za "významnou hrozbu" pro veřejné zdraví, provozovatel platformy se hájí, že se šíření zdravotnických výmyslů snaží bránit.

Studie o jejich popularitě mapovala aktivity amerických, německých, britských, francouzských a italských facebookových stránek. Desítka nejpopulárnějších stránek považovaných za zdroje dezinformací měla údajně na kontě skoro čtyřnásobek zhlédnutí v porovnání s informacemi z oficiálních kanálů, jako je například Světová zdravotnická organizace.

Jako příklad obzvláště úspěšné dezinformace je uveden článek, který tvrdil, že zakladatel firmy Microsoft Bill Gates se podílel na očkovací kampani v Indii, která měla za následek ochrnutí statisíců dětí. Příspěvek údajně nasbíral 8,4 milionu zhlédnutí.

Facebook ve své reakci nezpochybnil konkrétní zjištění Avaazu, zpráva této iniciativy ale podle kalifornské společnosti "nereflektuje opatření, která jsme přijali". Šíření nepravdivých tvrzení ve většině případů není na stejnojmenné sociální síti zakázané, u příspěvků týkajících se pandemie ale platforma zavedla výjimku a na jaře začala dezinformace v závislosti na jejich "škodlivosti" mazat či omezovat jejich šíření. Tento měsíc oznámila, že během období od dubna do června zablokovala sedm milionů sdělení propagujících nepravdivá tvrzení o covidu-19.

"Sdílíme cíl Avaazu, kterým je potlačení dezinformací. Díky naší globální síti ověřovatelů informací jsme od dubna do června opatřili výstražným označením 98 milionů kusů dezinformací o covidu-19 a odstranili jsme sedm milionů kusů obsahu, který mohl bezprostředně způsobit újmu," uvádí Facebook. Firma také připomíná, že do svých služeb zakomponovala odkazy na weby různých zdravotnických orgánů.

Facebook promised to keep people safe & informed during the pandemic - but Avaaz’s new report shows Zuckerberg is failing his biggest test yet. People need reliable information, not toxic lies and conspiracies that are making us sick. #DetoxTheAlgorithm https://t.co/UOVhWnBXwx pic.twitter.com/QOQkJNpkE2