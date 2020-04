Vietnamská píseň o koronaviru dobyla svět. Na Corona song tancuje i slavný moderátor

Poté, co vietnamský tanečník Quang Dang vytvořil taneční pohyby k písni, se stalo video virální a ihned začalo plnit sociální sítě po celém světě, včetně populárního TikToku, kde lidé začali tanečníky napodobovat.

Lidé začali vytvářet soutěž, kdo napodobí pohyby lépe, což dokonce upoutalo pozornost Johna Olivera, který uvádí pořad Last Week Tonight na HBO, který se k výzvě tanečních pohybů také přidal. „Vietnam vytvořil píseň o mytí rukou, aby předešli šíření viru SARS-CoV-2. To je naprostá petarda,“ řekl Oliver.

Vietnamský corona song (3:09) | zdroj: YouTube

Odborníci se shodují, že sociální média jsou nejúčinnější způsob, jak dostat do podvědomí lidí prevenci, zejména u mladší generace, kteří získávají většinu informací online.

„Tato píseň se stala hitem. I moje děti jsou obětí tohoto trendu a to nám ukazuje, jak rychle mohou zprávy cestovat,“ řekl pro Al Jazeera, Alan Soon, spoluzakladatel Splice Media.

Ostatní země taky nezaostávají. V Thajsku se objevilo video s názvem COVID-19-Tancem proti viru. Zaměstnanci BTS SkyTrain v něm dezinfikují povrchy a utírají zábradlí. Na Filipínách zveřejnili video na TikToku zdůrazňující ochranná opatření, jako dodržení vzdálenosti nebo správné etikety při kašli.

Tancují i moderátoři (1:44) | zdroj: YouTube

Singapur byl o něco konzervativnější. Vláda má svůj vlastní kanál na YouTube, kde bylo zveřejněno video s místním komikem Gurmitem Singhem, který zdůrazňoval potřebu správných hygienických návyků. Najdeme tam také rozhovor mezi přáteli, kteří mluví o tom, jak se vyhnout fyzickému kontaktu.

Odborníci tvrdí, že svítá na lepší časy právě díky sociálním sítím, které nám umožňují spojení s mladší generací. „Každý teď ví, že se to děje, virus se šíří, ale je tu pár věcí, které můžeme udělat,“ uvedl Wong King Yin, který zkoumá digitální marketing a chování spotřebitelů pro Al Jazeera. „Když přemýšlíme o mladých lidech, kteří jsou konzumenti sociálních medií, víme, že pokud to je vtipnou formou, budou to spíše sdílet mezi přáteli.“