Zásah Facebooku po volbách v USA zviditelnil tradiční média

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Šéf společnosti Facebook Mark Zuckerberg po amerických prezidentských volbách kvůli lavině dezinformací povolil zásah do algoritmu, který utváří výběr příspěvků na "hlavních stránkách" uživatelů jeho sociální sítě. Změna zvýšila důraz na kritérium "kvality zpravodajského ekosystému" a ve výsledku zviditelnila obsah od tradičních amerických médií. S odvoláním na tři osoby obeznámené s interním procesem to v úterý napsal list The New York Times (NYT).