Utajený projekt americké vlády? Desítky let už probíhá, nikdo o něm nevěděl

Vláda Spojených států zveřejnila před několika týdny po více než 16 letech informace, které jsou klíčem k pochopení extrémních projevů počasí. Údaje pocházejí z klimatických senzorů amerických satelitů, které mapovaly počasí z vesmíru.

Díky podrobným informacím z vesmírných satelitů budou moci vědci lépe pochopit meteorologické jevy ve vesmíru a důsledně tak chránit satelity, letadla, komunikační sítě a citlivé navigační systémy. Upozornila na to Americká geofyzikální unie v magazínu Space Weather.

Podle odborníků mohou extrémní projevy počasí ohrozit nejen bezpečnost na Zemi, ale i v kosmu samotném. Nebezpečné je například ozáření z nabitých částic, které se uvolní během velké sluneční erupce, nebo výbuchy plazmy či působení magnetického pole.

Satelity ve vesmíru monitorují také radiaci, která po nějakém čase způsobuje poruchy zařízení. To by samo o sobě mohlo být pro lidstvo katastrofální, neboť by mohlo dojít k fatálnímu selhání satelitních systémů. A na těch je dnes lidstvo závislé.

Monitorovací systémy byly vyvinuty v laboratoři v Los Alamos a zachycují data ze satelitů po celém světě po několik desítek let. Marc Kippen, programový manažer z Národního laboratoře v Los Alamos v Novém Mexiku, tvrdí, že se na oběžné dráze Země nachází 23 z více než 30 satelitů, které nesou technologii pro monitorování počasí.