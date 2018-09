Záhada rozluštěna: Co se po spláchnutí toalety v letadle?

Lidé si nezřídka myslí, že obsah toalety v letadle je za letu vypouštěn na zem. To ale není možné hned z několika důvodů. V letadle by jakákoliv otevřená díra za letu způsobila podtlak, což by mohlo let samotný vážně poškodit. Ještě více by ale byli v ohrožení lidé na zemi.

Letadla běžně létají ve výškách 10 tisíc metrů nad zemí. Pokud byste vyhodili z letadla jakýkoliv předmět, hrozilo by, že by při pádu na zem mohl způsobit vážné škody na zdraví či majetku. Cestou by navíc pravděpodobně zmrznul, což by jen umocnilo způsobené škody.

Na rozdíl od vlaků tak obsah toalety nikam nepadá. Podtlakem se vysaje z mísy a sbírá se do speciální nádoby umístěné na konci letadla. Ta je pak po přistání vyměněna za čistou.

Jistě vás také napadlo, proč toalety v letadlech neobsahují vodu. Je to čistě z ekonomických důvodů. Čím těžší letoun je, tím více spotřebuje paliva. A zásobník vody na splachování by aerolinky vyšel zbytečně draho.

V minulosti se proto požívaly speciální kapaliny pouze na odstraňování zápachu, i od nich se ale upustilo. Mísa toalety je nyní tvořena nepřilnavým povrchem a veškerý její obsah je vysán do již zmíněné nádoby.