Japonsko dočasně odložilo přistání sondy Hajabusa na asteroidu

Sonda Hajabusa 2 bez lidské posádky letěla do blízkosti asteroidu Ryugu více než tři roky, během nichž zdolala 280 milionů kilometrů, a u asteroidu operuje od června. Sonda by měla na asteroidu přistát celkem třikrát; odebrat zde má vzorky, které by pomohly najít stopy původu sluneční soustavy. Se sběrem prvních vzorků počítala JAXA už na konci října.

Podle vedoucího projektu Juičiho Cudy je ale povrch asteroidu více skalnatý, než se očekávalo. Experti tak potřebují nejméně další měsíc na to, aby vymysleli nový přistávací plán. Jednoměsíční zpoždění v tomto ročním období přitom podle AP znamená další dva nečinné měsíce, sonda totiž bude na opačné straně Slunce, než je v listopadu a prosinci Země, což znemožní komunikaci s ní.

Vědci nyní analyzují data a fotografie shromážděné třemi rouvery, které Hajabusa na asteroid poslala, a snaží se najít nejlepší místo pro přistání sondy. Dva japonské rouvery přistaly na Ryugu v září, třetí německo-francouzské zařízení pak minulý týden.

Expedice Hajabusa 2 je druhým projektem JAXA zaměřeným na průzkum asteroidů a přepravu vzorků z nich na Zemi. První sondu japonští vědci vypustili v roce 2003 a její let byl úspěšný, i když návrat zkomplikovaly technické problémy. Pouzdro se vzorky nakonec na Zemi přistálo v polovině roku 2010.