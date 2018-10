Raketa Sojuz opět startovala, tentokrát s vojenskou družicí

Start rakety typu Sojuz z Plesecka byl první od havárie rakety Sojuz-FG z 11. října po startu z Bajkonuru, poznamenala agentura Interfax.

Raketa Sojuz-FG nedokázala 11. října vynést na stanovenou oběžnou dráhu kosmickou loď Sojuz MS-10 se dvěma novými členy posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Ruský kosmonaut Alexej Ovčinin a Američan Nick Hague poté, co po oddělení prvního stupně rakety selhal motor druhého stupně, se díky záchrannému systému úspěšně vrátili na Zemi. Příčina havárie dosud nebyla jednoznačně určena, stát by se tak podle Interfaxu mělo do 30. října.