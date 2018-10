Jako ze scifi filmu: V Číně vznikne továrna, kde budou roboti vyrábět roboty

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Továrna by měla zahájit výrobu do konce roku 2020. Bude vyrábět roboty pro Čínu, ale i pro vývoz do dalších asijských zemí. Čína je pro ABB druhým největším trhem po USA.

Čína zvyšuje používání robotů, protože platy pro zaměstnance rostou. Země se tak rozhodla konkurovat levnějším zemím větší automatizací. Loni se jeden ze tří prodaných robotů na světě prodal v Číně. Podle ABB Čína koupila téměř 138.000 robotů.

Nová továrna ABB bude využívat software, který zajistí, aby lidé a roboti mohli bezpečně pracovat v těsné blízkosti. Nasazen zde bude i robot YuMi, který je určen k práci po boku lidí.

Průmysloví roboti firmy ABB se mimo jiné používají při výrobě automobilů či montáži elektronických přístrojů. V šanghajském závodě se mají vyrábět roboti určení pro řadu průmyslových odvětví. Firma neuvedla, kolik bude mít nový závod zaměstnanců. Pouze oznámila, že závod zvýší počet svých robotických zaměstnanců, kterých má nyní v Číně více než 2000, napsala agentura Reuters.