Objekt 279: Sovětský tank, který měl přežít třetí světovou válku

Parametry, které měl podle generálního štábu sovětské armády splňovat, byly i na dnešní dobu vysoké. Těžký tank měl být schopen bojovat v nepřístupných oblastech, překonat většinu přirozených překážek jako byly řeky nebo bažiny a neměly mu dělat problém ani umělé překážky jako zákopy, protitankové ježky natož drátěné překážky. Stroj měl bez omezení operovat v oblastech zamořených biologickými nebo chemickými zbraněmi a měl přežít i v epicentru atomové bomby.

Vývojem byl v roce 1957 pověřen závod v Kirově. Prototyp tanku s čtyřčlennou osádkou byl hotov v roce 1959. A jednalo se o stroj skutečně jak vystřižený z vědeckofantastického filmu. Trup měl tvar talíře a stál na čtyřech pásech. Délka stroje byla 6, 77 metrů, šířka 3,4 metru a výška 2,6 metru. Hmotnost stroje byla 60 tun a maximální rychlost 55 kilometrů v hodině. Pancéřování mělo maximální tloušťku 319 milimetrů a bylo upraveno tak, aby maximálně bránilo v průniku radiace. Stroje také měly odolávat nejnovějším protitankovým raketám nepřítele.

Díky nekonvenčnímu podvozků vyvíjel stroj na půdu na svoji váhu skutečně minimální tlak. Objekt 279 měl měrný tlak na povrch pouhý 0,6 kg/cm2. Pro srovnání člověk s průměrnou hmotností vyvine na povrch tlak 0,5 kg/cm2. Německy Königstiger se srovnatelnou hmotností 63 tun pak měl měrný tlak na povrch 1, 05 kg/cm2. Sovětský těžký stroj tedy mohl bez větších problému projet tam, kudy prošel voják.

Výzbroj byla také unikátní. Objekt 279 byl vybaven tankovým poloautomatickým kanonem ráže 152 milimetrů M-65, který dokázal probít pancíř všech tehdejších západních tanků. Díky poloautomatickému nabíjení stroj dokázal vystřelit 5 až 7 střel v minutě. Přesnost zajišťoval systém přesného zaměřování a nočního vidění. Problém činila zásoba munice, kdy tank nesl pouhých 24 nábojů pro hlavní zbraň. Při plném nasazení tak munice stroji stačila na pouhé tři a půl minuty střelby. Vedle toho byl v trupu i kulomet KPVT ráže 14,5 milimetru s 800 kusy munice.

Brzy se ovšem objevily potíže, které celý projekt nakonec potopily. V první řadě to byly problémy technické. Podvozek stroje byl natolik složitý, že posádka si sama neporadila i s drobnými poruchami a haváriemi jako bylo sklouznutí pásu. Stroj musel být i kvůli takovýmto triviálnostem odtažen do dílen. Stroj byl také složitý na výrobu a byl mnohem dražší než dosavadní sovětské stroje. Pro vojáky byla problém i vysoká výška stroje, která nešla snížit. A i přes ohromné možnosti projetí jakýmkoliv terénem, byl stroj v rychlých manévrech neohrabaný.

Celý projekt nakonec definitivně zrušil v roce 1960 Nikita Chruščov. Ten byl fanda raketové technologie a těžké tanky považoval za zastaralé a snadno vyřaditelné protitankovými střelami. Požadoval také aby nové tanky měly velkou rychlost, manévrovatelnost a váhu do 37 tun. To bylo vedeno požadavky generálů na rychlý přesun v rámci bojiště. Mnoho mostů v Sovětském svazu, ale i v Západní Evropě, nemělo dostatečnou nosnost pro přejezd těžkých tanků a použití alternativních způsobů přepravy mohlo zpomalit postup sovětských vojsk.

Ačkoliv byl celý projekt zrušen, nečekal prototyp stroje osud mnoha jeho předchůdců a zachoval se. Dnes je jedním z exponátů proslaveného tankového muzea v Kubince. Je důkazem toho, že i když váš stroj předběhne dobu o desítky let, neznamená to, že je to vždy praktické a výhodné.