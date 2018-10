Vozítko Opportunity se nehlásí. NASA ztratila spojení na Mars

Důchodce napadl uprchlíky, odsedí si pět let

Rover Opportunity se odmlčel kvůli množství prachu v ovzduší, které způsobilo nedostatek slunečního svitu potřebného pro dobíjení baterií. Vozítko se přepnulo do úsporného režimu, v němž jsou mimo provoz všechny subsystémy kromě hodin, které jsou naprogramované na probuzení počítače schopného prověřit stav energie. Pokud počítač zjistí, že baterie nejsou dostatečně nabité, vrátí se do spánkového režimu.

Podmínky v místě, kde se Opportunity nachází, se podle vědců již zlepšily natolik, že na povrch planety proniká dost světla pro obnovení elektrické energie. Problém ale může způsobovat množství prachu, který se usadil na slunečních panelech.

NASA uvažovala o tom, že po aktivních pokusech - posílání povelů a čekání na reakci od Opportunity - přejde na pouhé "poslouchání" případných signálů od roveru. Nyní se ale rozhodla, že bude pokračovat v aktivní variantě, a to až do ledna. Důvodem je skutečnost, že v dané oblasti v období mezi listopadem a lednem obvykle vane silnější vítr, který by mohl očistit panely od prachu.

Opportunity přistál na Marsu 25. ledna 2004 a počítalo se, že bude stejně jako sesterské vozítko Spirit pracovat tři měsíce. O šest let později vytvořil rekord v délce fungování člověkem vyslaného průzkumného aparátu na rudé planetě. Do té doby ho držela americká sonda Viking 1. Během své mise rover mimo jiné našel důkazy o někdejší přítomnosti vody, čímž podpořil teorie, že na Marsu kdysi mohly být podmínky pro existenci života.

Prachové bouře nejsou na Marsu nijak výjimečnou událostí, nicméně v celoplanetárním rozsahu tak časté nejsou. Poslední globální prachová bouře, která byla podle vědců silnější než letošní, na planetě řádila v roce 2007 a Opportunity ji zdárně přečkal.