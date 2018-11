Přežila, jásá NASA. Parkerova sonda zvládla první blízký průlet kolem Slunce

Agentura o zdárném průletu informovala se zpožděním, protože bylo nutné počkat, až se solární sonda dostane z rušivého dosahu Slunce a Zemi potvrdí, že manévr ve zdraví "přežila". To se stalo ve středu ve 22:46 SEČ, sdělil Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

#ParkerSolarProbe is alive and well — we made it through our first close approach to the Sun! 🛰☀️💫



The spacecraft reported good status this afternoon in its first contact with Earth since its perihelion on Monday night. Get the details: https://t.co/mk08l10FOt pic.twitter.com/myHakz1TV1