Co budeme dělat s mobily v roce 2025? Nový výzkum je pro Čechy znepokojivý

Britský virtuální operátor spadající pod společnost Telefónica si nechal vypracovat studii, která zjišťovala, jaká je budoucnost mobilních telefonů. Odborníci zjistili, že spotřeba mobilních dat by se měla do roku 2025 zněkolikanásobit.

Díky zavedení nové generace mobilního internetu, 5G by mohl běžný uživatel smartphonu měsíčně spotřebovat až 98 GB dat. A podle odborníků to půjde velmi lehce.

Hlavním "žroutem" dat by mělo být video, a to zejména rozšířené využití 4K panelů. Ostatně už za tři roky by se měla průměrná spotřeba podle odborníků zvednout na 25 GB měsíčně.

Pro představu, v roce 2017 uživatelé průměrně měsíčně spotřebovali pouze 0,83 GB dat. To je v českých podmínkách snesitelné. V budoucnu ale může nastat problém.

Už nyní Češi platí za mobilní tarify téměř nejvíce v Evropě a zdejší operátoři množství přenesených dat v tarifech značně škrtí. Dovedete si představit, že byste při dnešních cenách měli nasurfovat téměř 100 GB dat? Takový účet za telefon si raději ani nechceme představit.