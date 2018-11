Chytili jsme ji, hlásí posádka z ISS. Kosmická loď Cygnus přivezla i zmrzlinu

Přímý přenos přiblížení vesmírného kamionu a jeho zachycení robotickým ramenem Canadarm 2 v 11:28 SEČ vysílal na svém webu americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Zhruba po dvou hodinách posádka ISS s pomocí paže ukotvila Cygnus ke staničnímu modulu Unity.

Jde již o desátý zásobovací let lodi Cygnus (Labuť) pro ISS. Tentokrát na orbitální komplex dopravila více než tři tuny zásob a dalšího materiálu, mimo jiné 3D tiskárnu a zásobu zmrzliny pro posádku.

Busy times for #Exp57. We just caught the 2nd cargo vehicle in one day, first time in @Space_Station history. @AstroSerena operated the #Canadarm while I sent navigation commands to the #Cygnus vehicle, great teamwork. Welcome aboard "S.S. John Young"! #Horizons pic.twitter.com/GlMz0Ghc6D